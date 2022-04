Les objectifs énergétiques de la Chine posent problème alors qu'un rapport de l'ONU appelle à une réduction plus importante du charbon

Le rapport publié cette semaine par le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) indique que les émissions mondiales doivent atteindre un pic d'ici 2025 et chuter de 43 % par rapport aux niveaux de 2010 d'ici la fin de la décennie si l'on veut maintenir la hausse des températures en dessous de 1,5 degré Celsius.

Il a également recommandé une réduction de 65 % à 95 % de la consommation de charbon d'ici 2050 et des réductions supplémentaires dans le secteur du pétrole et du gaz, plaçant ainsi sous les feux de la rampe les efforts de la Chine pour décarboniser son système énergétique à forte intensité de charbon - et son regain d'intérêt pour la sécurité énergétique.

Frank Jotzo, économiste à l'Université nationale d'Australie (ANU) et l'un des auteurs du rapport du GIEC, a déclaré lors d'un briefing cette semaine que la Chine était l'un des nombreux pays qui ne parvenaient pas à atteindre les objectifs mondiaux visant à freiner la hausse des températures.

"L'opportunité est là", a-t-il déclaré, "mais l'ensemble des actions à court terme et les promesses à court terme qui ont été faites sont incompatibles."

La Chine, qui produit environ un tiers des émissions annuelles mondiales, n'a pas officiellement répondu au rapport du GIEC, et la couverture médiatique a été maigre. Les chercheurs chinois qui ont participé à la rédaction du rapport ont également refusé de faire des commentaires.

Pékin s'est déjà engagé à ramener les gaz à effet de serre à un pic "avant 2030" et à atteindre la neutralité carbone d'ici 2060.

Mais son attention s'est récemment portée sur la sécurité énergétique, suite à des coupures de courant disruptives ainsi qu'aux incertitudes géopolitiques provoquées par l'invasion de l'Ukraine par la Russie, qui a également incité des pays comme l'Allemagne à reconsidérer le charbon pour remplacer le gaz naturel russe.

La stabilité économique est également une préoccupation croissante, d'autant plus que la lutte permanente contre les nouvelles épidémies de COVID-19 étouffe les entreprises et perturbe les chaînes d'approvisionnement.

Des documents politiques récents montrent que la Chine reste attachée au charbon comme source d'énergie, du moins à court terme, avec des plans pour commencer à réduire la consommation après 2025.

"Le langage actuel est favorable à la production d'électricité à partir du charbon, et l'accepte davantage", a déclaré Jorrit Gosens, chercheur de l'ANU sur les politiques énergétiques chinoises.

Dans son dernier plan quinquennal sur l'énergie, la Chine a déclaré que les "technologies avancées du charbon" aideraient à la transition vers l'énergie verte, l'électricité produite par le charbon fournissant une puissance de base pour les bases d'énergie renouvelable à travers le pays.

"Ils disent que c'est nécessaire pour permettre la croissance des énergies renouvelables", a déclaré M. Gosens.

L'année dernière, 33 gigawatts (GW) supplémentaires de capacité de production d'électricité à partir du charbon ont été mis en construction, et les chercheurs estiment qu'elle pourrait augmenter de 150 GW d'ici 2025.

La Chine s'est engagée à porter sa capacité éolienne et solaire à 1 200 gigawatts d'ici 2030, mais beaucoup pensent qu'elle pourrait facilement construire davantage.

Peter Newman, un autre auteur impliqué dans le rapport du GIEC, a reconnu que la Chine avait apporté de grandes contributions à la décarbonisation, en faisant baisser les coûts de fabrication de l'éolien et du solaire, et en travaillant rapidement à l'électrification des transports, mais elle devait faire preuve de plus d'ambition.

"C'est un signe de la façon dont l'engagement peut se produire, mais il doit s'étendre à l'ensemble de l'économie chinoise", a déclaré M. Newman, qui est de l'Université Curtin en Australie.