Les obligations allemandes sont prêtes pour le pire mois depuis des décennies alors que l'inflation atteint de nouveaux sommets.

Les marchés obligataires européens ont été malmenés ce mois-ci, la flambée des prix du gaz, alimentée par les inquiétudes concernant l'approvisionnement en provenance de Russie, ayant exacerbé les craintes d'inflation et poussé à la hausse les attentes de taux d'intérêt plus élevés, alors même que les craintes de récession augmentent.

L'inflation de la zone euro a atteint un nouveau record à 9,1 % ce mois-ci, dépassant les attentes et renforçant les arguments en faveur de nouvelles hausses importantes des taux de la Banque centrale européenne.

De manière significative, la croissance des prix sous-jacents, étroitement surveillée, qui filtre les prix volatils de l'alimentation et de l'énergie, a bondi de 5,1 % à 5,5 %.

"L'aspect le plus décevant des données sur l'inflation est la mesure de base, où nous avons une augmentation plus importante que dans la mesure globale", a déclaré Chris Scicluna, responsable de la recherche économique chez Daiwa Capital Markets.

"Même si nous obtiendrons davantage de mesures de soutien pour atténuer la crise du gaz, l'inflation augmentera à moins que les décideurs politiques ne parviennent à mieux maîtriser les marchés du gaz dans la zone euro."

Signe de l'ampleur du malaise qui s'empare des investisseurs, les marchés obligataires devaient terminer le mois d'août avec de lourdes pertes de cours qui ont fait exploser les rendements.

En Allemagne, l'émetteur d'obligations de référence de la zone euro, les rendements à deux ans ont atteint leur plus haut niveau depuis la mi-juin, à environ 1,2 %, et étaient en dernière position en hausse de 3 points de base sur la journée.

Ils sont en hausse d'environ 90 points de base pour le mois, et sont prêts pour leur plus grand gain mensuel depuis 1981, selon les données de Refinitiv.

(Graphic : German 2-year bond yield set for biggest monthly jump since 80s,

) Le rendement des obligations allemandes à

10 ans était sur le point de connaître son plus grand bond mensuel depuis 1990, en hausse de plus de 70 points de base. Il a atteint son plus haut niveau en un peu plus de deux mois, à environ 1,55 %.

Les rendements des obligations françaises et néerlandaises à 10 ans devraient également connaître leur plus forte hausse mensuelle depuis des décennies. En Grande-Bretagne, également durement touchée par la flambée des prix du gaz, les rendements obligataires à 10 ans étaient en passe de connaître leur plus forte hausse mensuelle depuis les années 1980.

Bien que les prix du gaz soient redescendus de leurs sommets, ils ont encore augmenté de 30 % au cours du seul mois d'août.

Entre-temps, la Russie a interrompu mercredi l'approvisionnement en gaz de l'Europe via un important gazoduc, intensifiant ainsi la bataille économique entre Moscou et Bruxelles et augmentant les perspectives de récession et de rationnement énergétique dans certains des pays les plus riches de la région.

"Les taux d'intérêt à court terme suivent de près l'évolution du marché de l'énergie et c'est ce qui les a poussés à la hausse en août", a déclaré Antoine Bouvet, stratégiste principal des taux chez ING.

"Il est clair que la volatilité des marchés du gaz et de l'électricité se répercute sur les obligations", a déclaré M. Bouvet. "La BCE, en exprimant sa crainte d'un désancrage des anticipations d'inflation, a effectivement encouragé une plus grande corrélation entre les obligations et l'énergie."

La BCE se réunit la semaine prochaine et devrait relever ses taux d'au moins un demi-point de pourcentage.

Graphique : Inflation de la zone euro par rapport aux attentes à long terme du marché,