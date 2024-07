Les obligations argentines libellées en dollars ont repris leur chute hebdomadaire mardi, toutes les émissions restructurées perdant plus d'un centime, les investisseurs s'inquiétant de la décision du gouvernement de vendre des dollars et de son effet sur l'accumulation des réserves.

L'échéance 2035 a connu la plus forte baisse avec un recul de 1,7 cents, tandis que l'échéance 2041 a perdu 1,5 cents pour s'échanger à 37,29 cents, son plus bas niveau depuis la mi-mars selon les données du LSEG.

Les obligations se sont affaiblies lundi après que le gouvernement ait annoncé au cours du week-end qu'il vendrait des dollars pour protéger le peso, même si le taux de change officiel est étroitement contrôlé dans un système de parité à crémaillère.

"Le gouvernement a commencé à vendre des dollars dans le but de stimuler la monnaie et de maîtriser l'inflation, ce qui fait craindre aux investisseurs que les réserves soient gaspillées", a déclaré Jamie Fallon, économiste chez Tellimer Research dans une note, dans laquelle il réaffirme néanmoins son opinion positive sur le pays sud-américain.

L'indice boursier de référence de l'Argentine a chuté de plus de 12 % lundi et de 5,75 % mardi.

Séparément, le Fonds monétaire international a fortement réduit mardi les prévisions de croissance du PIB de l'Argentine pour 2024 à une contraction de 3,5 %, contre une contraction de 2,8 % dans ses prévisions d'avril.

L'économiste en chef du FMI, Pierre-Olivier Gourinchas, a déclaré lors d'une conférence de presse que le Fonds prévoyait une inflation d'environ 140 % à la fin de l'année 2024, contre 211 % en 2023.

"Le gouvernement a présenté un budget équilibré", a déclaré M. Gourinchas. "La question est de savoir s'il peut continuer à le faire à l'avenir et c'est là que l'engagement avec le Parlement et des mesures de haute qualité sur le plan fiscal seront très importants. Et il y a des signes qui montrent qu'elle s'oriente dans cette direction".