Les obligations argentines s'effondrent en raison du refus de l'accord de 45 milliards de dollars du FMI.

Le gouvernement et le FMI ont annoncé jeudi l'accord pour un mécanisme de financement élargi de 30 mois, comprenant un programme visant à maîtriser l'inflation élevée, à réduire l'impression de monnaie pour financer le déficit budgétaire et à offrir des taux d'intérêt réels positifs.

Cet accord, qui doit être approuvé par le Congrès et le conseil d'administration du FMI, a déjà été critiqué par certains législateurs de l'opposition et certains membres de la gauche dure de la coalition péroniste au pouvoir, qui doutent qu'il puisse être mis en œuvre.

"Cela ne suffit pas à résoudre les problèmes de l'Argentine", a déclaré Camilo Tiscornia, du cabinet de conseil C&T, basé à Buenos Aires. "Nous allons devoir respecter l'accord, ce qui ne sera pas facile, donc là nous aurons un défi très important."

Le peso, monnaie étroitement contrôlée, a légèrement baissé vendredi, bien qu'il se soit renforcé sur les marchés alternatifs populaires. L'indice boursier S&P Merval a chuté de plus de 2,5 %, tandis que l'indice de risque pays JP Morgan Argentina a grimpé.

Les obligations, notamment celles des échéances 2046 et 2035, sont passées sous la barre des 30 cents par dollar, un territoire qui reflète les craintes des investisseurs quant à d'éventuels défauts de paiement à l'avenir, malgré la percée du FMI, bien que le contexte plus large du marché mondial n'ait pas aidé non plus.

"La guerre en Ukraine a enlevé un peu d'air aux bonnes nouvelles de l'accord", a déclaré un analyste.

Armando Armenta, économiste principal basé à New York pour AllianceBernstein, a déclaré que l'accord avait déjà été évalué après l'annonce d'un préaccord en janvier, mais qu'il restait néanmoins positif pour le pays.

"L'annonce d'hier confirme notre opinion de longue date selon laquelle les autorités argentines comprennent les conséquences désastreuses d'un arriéré de paiement au FMI", a-t-il déclaré.

"Nous nous attendons à ce que l'accord soit ratifié par le Congrès, bien que par une faible marge, car les membres radicaux de la coalition gouvernementale et de l'opposition tenteraient de prendre leurs distances avec l'accord."

Le Congrès devrait commencer à examiner et à débattre de l'accord du FMI la semaine prochaine. Il est officiellement arrivé au Congrès vendredi.

Le

ministre de l'économie Martin Guzman a déclaré à la radio locale vendredi que le gouvernement espérait que le projet de loi serait approuvé avant qu'un paiement de 2,8 milliards de dollars au FMI n'arrive à échéance le 21 mars, ce qui permettrait au pays de le payer avec des fonds nouvellement reçus.

