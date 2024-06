Les obligations asiatiques ont attiré en mai leur plus grand nombre d'entrées mensuelles de capitaux étrangers en un an, aidées par une tendance à la baisse de l'inflation aux États-Unis et une amélioration des perspectives économiques en Asie.

Les investisseurs étrangers ont acheté pour environ 9,5 milliards de dollars d'obligations en Indonésie, en Malaisie, en Inde, en Corée du Sud et en Thaïlande le mois dernier, ce qui représente leur plus gros achat net depuis mai 2023, selon les données des autorités de régulation et des associations du marché obligataire.

"La baisse des chiffres de l'inflation aux États-Unis a contribué à améliorer le sentiment des investisseurs, en particulier à l'égard des obligations", a déclaré Khoon Goh, responsable de la recherche sur l'Asie chez ANZ.

Les données publiées la semaine dernière ont montré que les prix à la production aux États-Unis ont chuté de manière inattendue en mai et que les prix à la consommation sont restés inchangés pour la première fois depuis près de deux ans, alimentant l'optimisme des investisseurs quant à une éventuelle baisse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale en septembre.

Les obligations indonésiennes ont attiré 5,8 milliards de dollars d'entrées étrangères le mois dernier, après trois mois consécutifs de sorties, en grande partie grâce aux achats de titres de la Banque d'Indonésie en roupie (SRBI).

Eugene Leow, stratège senior en matière de taux à la DBS Bank, a suggéré que les investisseurs pourraient s'être engagés dans des achats opportunistes suite à la hausse des rendements des obligations du gouvernement indonésien à la fin du mois d'avril.

"Lorsque les taux américains ont baissé en mai, les investisseurs étrangers ont probablement été davantage incités à entrer sur le marché", a déclaré le stratège.

Les obligations malaisiennes ont reçu 1,16 milliard de dollars, le plus grand afflux étranger mensuel depuis juillet 2023, soutenu par des données montrant une performance économique optimiste au premier trimestre 2024.

Les obligations indiennes et sud-coréennes ont reçu environ 1,1 milliard de dollars chacune sur une base nette, tandis que les obligations thaïlandaises ont reçu un montant net de 423 millions de dollars.

Les analystes ont indiqué que l'amélioration des perspectives de croissance en Asie pourrait encore renforcer les entrées de portefeuille plus tard dans l'année.

Des données récentes ont montré que les exportations de la Corée du Sud ont augmenté de 11,7 % en glissement annuel en mai pour atteindre leur plus haut niveau en 22 mois. Les exportations de l'Indonésie ont augmenté de 2,86 % en glissement annuel le mois dernier et ont dépassé les attentes du marché, tandis que Taïwan a fait état d'une septième augmentation mensuelle consécutive de ses exportations.

"La tendance récente de la croissance en Asie est encourageante pour les flux de portefeuille. La croissance en Asie restera forte en raison de la reprise des exportations dans plusieurs économies", a déclaré M. Goh de l'ANZ.