Les obligations britanniques à 10 ans se dirigent vers la plus forte baisse mensuelle depuis 1986

Les rendements des obligations d'État britanniques à dix ans sont en passe de connaître leur plus forte hausse mensuelle depuis septembre 1986 - lorsque les marchés boursiers américains ont enregistré ce qui constituait à l'époque un record de baisse quotidienne - tandis que les rendements des gilts à 30 ans ont dépassé les 3 % pour la première fois depuis 2014.

M. Powell, qui s'exprimait lors d'une conférence annuelle des banques centrales à Jackson Hole, aux États-Unis, vendredi en fin de journée, a déclaré que la Fed devait adopter une politique monétaire restrictive pour juguler l'inflation, même si cela signifiait "douleur" pour les ménages et les entreprises.

"Les banquiers centraux ont profité de Jackson Hole pour réaffirmer que leur principal objectif reste d'ancrer les attentes en matière d'inflation en augmentant rapidement le taux des fonds fédéraux", ont déclaré mardi les économistes du grand gestionnaire de fonds obligataires PIMCO.

Les obligations d'État britanniques ont subi des pressions à la vente tout le mois. Une flambée des prix de l'énergie a relevé les perspectives d'inflation, renforcé le virage faucon de la Banque d'Angleterre et augmenté les risques d'émission de dette supplémentaire par le gouvernement britannique pour financer les mesures de soutien économique.

Les rendements des gilts à dix ans ont augmenté de 14 points de base pour atteindre 2,75 % mardi et sont désormais en passe de connaître leur plus forte hausse pour un mois civil depuis septembre 1986 avec une augmentation de 89 points de base.

Les rendements des gilts à deux ans ont brièvement grimpé de 25 points de base à 3,072% peu après le début de la séance, et à 1345 GMT, ils étaient en hausse de 11 points de base à 2,93%, en passe de connaître leur plus forte hausse mensuelle depuis le "grand massacre obligataire" de 1994.

Les marchés financiers estiment qu'il y a environ 40 % de chances que la BoE relève ses taux de 0,75 point de pourcentage pour les porter à 2,5 % lors de sa réunion du 15 septembre - ce qui constituerait sa plus forte hausse depuis 1989 - et s'attendent à ce que les taux culminent autour de 4,25 % au milieu de l'année prochaine.

L'inflation des prix à la consommation britanniques est passée à deux chiffres pour la première fois en 40 ans en juillet, et la BoE a prévu qu'elle dépasserait 13 % en octobre, lorsque les prix réglementés de l'énergie pour les ménages devraient augmenter de 80 %.

Goldman Sachs a prévu lundi que l'inflation britannique pourrait atteindre 22 % au début de l'année prochaine, si les prix du gaz naturel se maintiennent près des niveaux actuels.

La BoE et d'autres économistes prévoient qu'une inflation plus élevée poussera l'économie britannique en récession plus tard cette année.

La courbe de rendement de la Grande-Bretagne est actuellement inversée, les rendements à court terme étant plus élevés que ceux des échéances plus longues, ce qui est souvent considéré comme un signe avant-coureur de récession.

Le rendement d'un gilt à 10 ans est actuellement inférieur d'environ 20 points de base au rendement à deux ans - un degré d'inversion qui n'a plus été observé depuis juin 2008, lorsque la crise financière mondiale a commencé à faire entrer la Grande-Bretagne dans une profonde récession.