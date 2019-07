Les obligations convertibles ne manquent pas d'atouts, souligne UBP

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Face à des taux très bas et des marchés actions incertains, les obligations convertibles offrent des atouts susceptibles de séduire les investisseurs. Ces obligations, contrairement aux obligations traditionnelles, peuvent être remboursées au pair à leur échéance ou échangées contre une quantité définie d’actions de l’émetteur, au choix du porteur. "Un tel profil est attrayant de par l'asymétrie 'risque/rendement' qu'il procure", indique Marc Basselier, responsable de la gestion Obligations convertibles à UBP Asset Management, en France."La composante obligataire confère des propriétés défensives (perception d'un coupon, plancher obligataire), tandis que l'option d'achat intégrée offre une exposition asymétrique aux évolutions du cours de l'action sous-jacente. L'obligation convertible s'assimile aisément à une exposition action assortie d'une protection", détaille le spécialiste.Et les statistiques le démontrent: sur les vingt dernières années, les obligations convertibles mondiales ont, en moyenne, subi seulement 53% des baisses des marchés actions et ont capturé 65% des hausses (sur la base des données mensuelles.Outre l'optimisation des performances ajustées au risque d'une allocation en actions, les convertibles permettent de dynamiser la poche obligataire en échange de quelques points de volatilité en plus. A titre d'exemple, les convertibles affichent une performance de +9,8 % depuis le début de l'année, contre +7 % pour les obligations traditionnelles."Enfin, autre atout et non des moindres, l'univers d'investissement des obligations convertibles offre un accès privilégié à des sociétés dont l'activité est liée à des tendances séculaires, moins exposées au ralentissement général de l'économie", explique Marc Basselier."Parmi ces tendances, la digitalisation de l'économie, l'accélération de la consommation au sein des classes moyennes en Asie, et le vieillissement de la population recèlent tout particulièrement de la valeur", conclut le responsable.