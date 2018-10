Les obligations convertibles sont toujours intéressantes, estime OFI AM

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

La politique trouble sérieusement la lecture des marchés, observe OFI AM. Guerre commerciale et Europe : voilà les deux sujets majeurs qui préoccupent actuellement les investisseurs, de surcroît dans un contexte déjà délicat de normalisation des politiques monétaires et de (relative) remontée des taux d'intérêt. Pourtant, les fondamentaux macro et micro restent convenables. Le momentum ralentit mais le taux de croissance mondial reste correct. Les résultats des entreprises sont positifs et les taux d'intérêt commencent, certes, à se normaliser mais restent encore historiquement bas.Dans ce contexte, il convient donc de rester agile et opportuniste, assure la société de gestion.Les obligations convertibles lui semblent toujours une classe d'actifs intéressante et les obligations High Yield devraient être encore plus attractives en cas d'écartement supplémentaire des spreads.