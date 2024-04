Les rendements obligataires de la zone euro ont peu varié vendredi, les investisseurs attendant les données sur l'emploi et les salaires aux États-Unis pour le mois de mars, qui aideront à guider la décision de la Réserve fédérale quant à la date de réduction des taux d'intérêt.

** Le rendement des obligations allemandes à 10 ans, la référence pour le bloc, était en baisse de 1 point de base (pb) à 2,346%. Il a augmenté de 5 points de base au cours de la semaine. ** Les rendements obligataires sont en forte baisse depuis fin octobre, mais ils ont augmenté depuis janvier car l'économie américaine est restée résistante, ce qui a rendu les banquiers centraux prudents quant à une baisse importante des taux d'intérêt. ** Les données attendues à 1230 GMT devraient montrer que l'économie américaine a créé 200 000 emplois en mars, contre 275 000 en février. Les chiffres de jeudi ont montré que les demandes hebdomadaires d'emploi aux États-Unis ont augmenté plus que prévu la semaine dernière. ** Le rendement des obligations italiennes à 10 ans est resté inchangé par rapport à jeudi, s'échangeant autour de 3,717%. L'écart par rapport au rendement à 10 ans de l'Allemagne s'est établi à 135 points de base, en hausse par rapport à un plus bas de plus de deux ans de 115 points de base en mars. ** Le rendement des obligations allemandes à deux ans, qui est sensible aux attentes de la Banque centrale européenne en matière de taux d'intérêt, était en baisse de 2 points de base à 2,835 %. (Reportage de Harry Robertson ; Rédaction de Sonali Paul)