Les rendements des obligations d'État de la zone euro ont peu changé mardi, oscillant à des niveaux élevés après une forte hausse la semaine dernière, alors que les investisseurs attendent les données sur l'inflation américaine de mercredi.

Le rendement de l'obligation allemande à 10 ans, la référence de la zone euro, était en baisse de 2 points de base à 2,608%.

Il a augmenté de 24 points de base la semaine dernière et a atteint un sommet de quatre mois de 2,679 % lundi, signe que les investisseurs croient de plus en plus les banquiers centraux lorsqu'ils disent que les taux d'intérêt vont rester élevés pendant un certain temps.

Selon les analystes, peu de données économiques ont influencé les rendements de la zone euro ce mardi. Une enquête sur le sentiment des investisseurs en Allemagne, très surveillée, est attendue plus tard dans la matinée.

L'événement clé de cette semaine est la publication des chiffres de l'inflation des prix à la consommation (CPI) de juin aux États-Unis demain, qui devrait influencer la décision de la Réserve fédérale sur les taux d'intérêt ce mois-ci.

"L'IPC de demain est probablement attendu par tout le monde, c'est la pièce maîtresse du puzzle cette semaine", a déclaré Lyn Graham-Taylor, stratège principal en matière de taux chez Rabobank.

Les traders s'attendent généralement à ce que la Fed relève ses taux d'intérêt de 25 points de base supplémentaires pour atteindre une fourchette comprise entre 5,25 % et 5,5 % le 26 juillet.

Le marché pense que la Banque centrale européenne a encore du chemin à faire pour freiner l'inflation dans la zone euro. Les taux sont actuellement de 3,5 % dans la zone, mais les prix sur les marchés des produits dérivés montrent que les opérateurs s'attendent à ce qu'ils atteignent un pic de 4 % ou plus d'ici le début de l'année prochaine.

Les anticipations de hausse des taux d'intérêt ont fait grimper les rendements obligataires au cours des dernières semaines. Les rendements évoluent inversement aux prix.

Le rendement à deux ans de l'Allemagne, qui est très sensible aux attentes en matière de taux d'intérêt, a atteint la semaine dernière son plus haut niveau depuis 15 ans, à savoir 3,393 %, repassant ainsi au-dessus du niveau où il se situait avant que les rendements ne plongent en réaction à la crise bancaire à la mi-mars.

Le rendement à deux ans était en hausse de 1 pb à 3,338 % mardi.

Pendant ce temps, le rendement à 10 ans de l'Italie est resté inchangé à 4,364%. Les investisseurs considèrent cette obligation comme la référence pour les pays les plus endettés de la zone euro.

L'écart très surveillé entre les rendements à 10 ans de l'Italie et de l'Allemagne s'est légèrement creusé pour atteindre 174 points de base.

Les rendements des obligations à long terme ont augmenté plus que ceux des obligations à court terme la semaine dernière, après une longue période où la dynamique inverse a dominé.

M. Graham-Taylor a déclaré que l'un des moteurs de ce phénomène pourrait être "une prime d'incertitude parce que les gens ne savent pas ce qui se passe, donc ils demandent un peu plus de rendement sur ces dates longues".

Les données de mardi ont montré que les salaires britanniques ont augmenté au taux le plus élevé jamais enregistré au cours des trois mois allant jusqu'à mai, maintenant la pression sur la Banque d'Angleterre.