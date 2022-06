Les obligations glissent, le yen chute alors que les hausses de taux d'intérêt se profilent.

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a survécu à un vote de défiance de la part des législateurs de son parti conservateur lundi, mais les gilts et les bons du Trésor ont subi des pertes suite à des ventes qui ont commencé lorsque les discussions sur son remplacement se sont intensifiées à Londres et à New York.

Le rendement du Trésor à 10 ans a augmenté de 9,9 points de base (pb) pendant la nuit et a atteint 3,0580 % au début de la session asiatique. Ce mouvement a tiré le dollar vers le haut et a jeté de l'eau froide sur l'optimisme initial concernant la sortie de la Chine des verrouillages COVID. [US/]

Le dollar a encore gagné 0,6 % par rapport au yen mardi pour atteindre 132,75, son plus haut niveau depuis 2002, car la Banque du Japon fait figure de traînard tandis que le reste du monde tente de frapper durement l'inflation par des hausses de taux d'intérêt. [FRX/]

Les rendements des gilts à dix ans ont augmenté jusqu'à 10,2 points de base pour atteindre un sommet de sept ans à 2,256 % lundi. [GBP/]

"Le train de pensée semble être que ... toute voie vers des élections (britanniques) anticipées pourrait conduire à davantage de mesures fiscales de la part du Royaume-Uni", a déclaré John Briggs, stratégiste chez NatWest Markets.

"Cela entraîne à son tour des risques d'inflation plus élevés", a-t-il ajouté, tandis qu'outre-Atlantique, "le marché se demande où cela va s'arrêter", les rendements du Trésor à 10 ans ayant dépassé les 3 %.

L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon a baissé de 0,8 %, le marché de Hong Kong ayant repris une partie des gains de lundi. Le Nikkei japonais a légèrement augmenté de 0,3 %. [.T]

Pékin assouplit les restrictions du COVID et lundi, le Wall Bourse Journal a rapporté qu'une enquête sur la cybersécurité du géant du covoiturage Didi prendrait fin sous peu, ce qui a déclenché une vague de couverture à découvert dans le secteur de l'Internet.

"Même ce qui aurait dû être un soulagement retentissant pour la Chine, sous l'effet de l'assouplissement des risques réglementaires et des restrictions COVID, devrait être paralysé par les risques de retrait des liquidités et les chocs de réévaluation des risques", a déclaré Vishnu Varathan, économiste chez Mizuho.

VAGUE DE HAUSSES ?

Plus tard dans la journée de mardi, la banque centrale australienne se réunit pour fixer les taux d'intérêt, les traders étant certains d'une hausse d'au moins 25 points de base (pb).

Les analystes pensent qu'une hausse de cette ampleur pourrait entraîner le dollar australien. "Une hausse consensuelle de 25 points de base verrait probablement le dollar australien glisser légèrement", a déclaré Rob Carnell, responsable de la recherche en Asie chez ING.

La crainte qu'un taux d'inflation élevé aux États-Unis, mercredi, n'entraîne d'autres hausses des taux d'intérêt de la Réserve fédérale au-delà de la hausse de 50 points de base prévue la semaine prochaine, a maintenu le dollar américain sur le devant de la scène.

Le dollar australien a vacillé de 0,4 % à 0,7169 $ dans les échanges matinaux contre.

L'euro a été poussé à la baisse de 0,2 % et sous sa moyenne mobile de 50 jours à 1,0677 $, mais a été maintenu à l'écart de nouvelles pertes par les nerfs concernant la possibilité d'une hausse des taux ou le ton faucon de la Banque centrale européenne, qui se réunit jeudi.

Le yen était sans ami après que le gouverneur de la Banque du Japon, Haruhiko Kuroda, soit resté dovish mardi, promettant un soutien à l'économie et une politique monétaire facile alors même que les prix commencent à augmenter.

Le pétrole brut était ferme et les futures Brent se sont maintenus à 120 $ le baril. [O/R]

La hausse des rendements américains a pesé sur l'or, qui a plongé d'une fraction à 1 839 $ l'once. L'humeur nerveuse des investisseurs a également affecté les cryptomonnaies et le bitcoin était en baisse d'environ 5 %, juste en dessous de 30 000 $.