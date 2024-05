Les investisseurs étrangers achètent des obligations d'État indiennes de plus longue durée avant leur inclusion dans l'indice de dette des marchés émergents de JPMorgan, car ils s'attendent à ce que ces titres attirent une grande partie des flux passifs.

Les investisseurs étrangers ont vendu pour 117 milliards de roupies (1,41 milliard de dollars) d'obligations d'État au cours des 10 dernières semaines, mais les obligations à échéance de 10 ans et plus ont fait l'objet d'un afflux, selon les données de la chambre de compensation.

L'ancienne obligation de référence de l'Inde, l'obligation 2033 à 7,18 %, a attiré le plus grand nombre d'investisseurs, suivie par l'obligation 2053 à 7,30 %.

"Les obligations à 9 ans et plus représentent 50 % du poids futur de l'Inde dans l'indice et feront donc l'objet d'une attention particulière de la part des investisseurs", a déclaré Clément Niel, gestionnaire de portefeuille pour la dette locale des marchés émergents chez BNP Paribas Asset Management.

"Nous nous attendons à des flux plus importants, les investisseurs augmentant leur exposition passive à l'Inde", a ajouté M. Niel.

Avec 12 %, l'obligation 2033 a la plus grande participation étrangère parmi les obligations qui relèvent de ce que l'on appelle la voie d'accès totale, qui permet l'achat sans entrave à l'étranger.

L'obligation 2053 est détenue à 3,6% par des étrangers.

Outre les achats directs, les investisseurs étrangers se sont appuyés sur des produits dérivés pour s'exposer aux obligations indiennes.

L'inclusion dans l'indice JPMorgan de la dette des marchés émergents à partir du 28 juin pourrait apporter environ 25 milliards de dollars d'entrées passives, selon les estimations du marché, tandis que les gestionnaires de fonds actifs ont déjà commencé à acheter.

Jusqu'en mars, la plupart des achats à l'étranger concernaient des obligations de plus courte durée, mais les gestionnaires de fonds sont en train de changer de stratégie.

L'inclusion indicielle et le ralentissement de l'inflation au niveau mondial contribueront à faire baisser les taux longs à l'avenir, a déclaré M. Niel de BNP Paribas Asset Management.

Allianz Global Investors, qui augmente son exposition à l'Inde, cible les obligations, y compris les titres à 30 ans qui seront inclus dans l'indice de JPMorgan.

"La partie longue de la courbe obligataire est généralement affectée par la situation budgétaire", a déclaré Giulia Pellegrini, gestionnaire de portefeuille senior pour les titres à revenu fixe des pays émergents chez AllianzGI.

"Et en Inde, la situation budgétaire est positive. Cela ne nous dérange donc pas du tout d'être également exposés à la partie longue de la courbe".

Le gouvernement indien cherche à réduire son déficit budgétaire à 4,5 % d'ici mars 2026, un récent dividende important de la banque centrale réduisant le risque pour les finances publiques.

Parallèlement, la hausse des rendements aux États-Unis et la baisse de la roupie indienne au début de l'année ont entraîné des sorties de capitaux des obligations à court terme.

"Une part importante des sorties de capitaux est due au débouclage des positions facilité par les swaps de rendement total (TRS)", a déclaré Manish Bhargava, gestionnaire de fonds chez Straits Investment Management.

(1 $ = 83,0790 roupies indiennes)