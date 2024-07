Les obligations du Venezuela et celles de l'entreprise pétrolière publique PDVSA sont tombées encore plus bas dans la zone en difficulté lundi, après que le président Nicolas Maduro et son rival de l'opposition Edmundo Gonzalez ont tous deux revendiqué la victoire aux élections.

La plupart des obligations vénézuéliennes ont perdu au moins un centime, les échéances 2019 et 2038 ayant perdu 1,75 centime chacune, selon les données du LSEG. L'obligation PDVSA 2022 a été proposée à 14,6 cents le dollar, soit une baisse de plus de deux cents sur la journée.

L'autorité électorale nationale du Venezuela a déclaré tôt lundi que M. Maduro avait remporté un troisième mandat au pouvoir avec 51 % des voix, alors que les sondages de sortie des urnes indiquaient une victoire de l'opposition. Les États-Unis ont déclaré qu'ils avaient de "sérieuses inquiétudes" concernant le résultat, qui a également été remis en question par les démocraties régionales.

Cette évolution n'a toutefois pas surpris grand monde, étant donné que la réélection de M. Maduro en 2018 avait également été considérée comme frauduleuse par les États-Unis, entre autres.

"Jusqu'à présent, tout est conforme aux attentes", a déclaré Bruno Gennari, analyste chez KNG Securities. "Maduro a annoncé qu'il avait gagné (l'élection) et l'opposition l'a contesté [...] Ce scénario, pour moi, était attendu à 99%".

Les prix des obligations avaient augmenté dans l'attente du vote, les sondages ayant montré une avance confortable de l'opposition. De nombreux analystes considèrent qu'un changement de régime est nécessaire pour lever les sanctions américaines qui rendent actuellement une restructuration de la dette pratiquement impossible.

"Maduro devant rester au pouvoir, les perspectives de transformation qui auraient suivi une victoire de l'opposition semblent s'être évanouies, du moins pour l'instant", a déclaré Stuart Culverhouse, économiste en chef et responsable mondial de la recherche sur les titres à revenu fixe chez Tellimer, à Londres.

"Dans la mesure où les prix avaient escompté un changement de régime qui serait positif pour les obligations, nous pensons qu'il pourrait y avoir une pression à la baisse sur les prix à court terme, car certains investisseurs perdent patience et, en particulier, les investisseurs touristiques cherchent à se désengager.