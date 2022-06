Les obligations tremblent alors que l'inflation atteint de nouveaux records

La flambée des prix des denrées alimentaires et de l'énergie a porté l'inflation de la zone euro à un niveau record de 8,1 % en mai, selon des données publiées dans la nuit.

Les rendements des bunds allemands à deux ans ont atteint leur plus haut niveau depuis plus de dix ans, les investisseurs ayant vendu leurs titres. Les rendements de référence du Trésor à 10 ans ont augmenté de 10 points de base (pb) et ont encore augmenté de 2,5 pb à 2,8749 % au début de la session asiatique. [US/]

L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon a baissé de 0,1 % et le Nikkei japonais a augmenté de 0,5 %.

Les contrats à terme du S&P 500 ont rebondi de 0,5 % après que l'indice ait glissé de 0,6 % mardi. Le dollar américain, quant à lui, s'est stabilisé après avoir glissé dans la seconde moitié du mois de mai et il a légèrement augmenté par rapport à l'euro et au yen dans les premiers échanges mercredi. [FRX/]

La Réserve fédérale américaine commence à réduire les avoirs accumulés pendant la pandémie mercredi et les traders s'attendent à ce qu'elle augmente les taux de 50 points de base lors des réunions de ce mois et du mois prochain.

"Les marchés tablent sur des hausses de taux en juin au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Suède, en Australie et au Canada", a déclaré Kit Juckes, analyste à la Société Générale.

"Plus les marchés se concentrent sur les données relatives à l'inflation et sur l'action des banques centrales, plus il est probable que nous ayons un début d'été mouvementé pour le sentiment de risque et fort pour le dollar."

La Banque du Canada devrait relever son taux cible de référence de 50 points de base à 1,5 % lorsqu'elle se réunira plus tard dans la journée.

La croissance économique australienne a ralenti au premier trimestre, selon des données publiées mercredi, mais la demande intérieure a permis de faire un peu mieux que prévu, ce qui ouvre la voie à de nouvelles hausses des taux d'intérêt.

POSITIFS

Un petit soulagement provenant d'un repli nocturne des prix du pétrole et l'espoir que le ralentissement de la Chine pourrait approcher de son nadir ont contribué à apaiser les inquiétudes des investisseurs.

Après deux mois de frustration, de désespoir et de pertes économiques, un verrouillage draconien des 25 millions d'habitants de Shanghai a pris fin à minuit.

De petits groupes dans l'ancienne Concession française de la ville ont sifflé et crié "interdiction levée".

Les données sur l'activité industrielle chinoise pour le mois de mai, publiées mardi, n'étaient pas non plus aussi mauvaises que les traders le craignaient et ont montré que le rythme de contraction avait ralenti.

"Par rapport à il y a deux semaines, c'est clairement positif pour le sentiment", a déclaré Sean Callow, analyste chez Westpac, ajoutant toutefois que l'inflation faisait partie des autres "points négatifs évidents".

Les actions de Hong Kong et de Shanghai ont conservé leurs gains de mardi et sont restées stables à l'ouverture.

Les marchés des devises étaient d'humeur prudente et la baisse de trois semaines du dollar a marqué une pause. Il a atteint un sommet de deux semaines à 128,18 yens mercredi et a augmenté de 0,2 % à 1,0709 $ par euro. L'Aussie a oscillé à 0,7172 $. [AUD/]

Les prix du pétrole ont chuté mardi après que le Wall Bourse Journal ait rapporté que les nations productrices de pétrole envisageaient d'exclure la Russie d'un accord de production, ouvrant ainsi la voie à une augmentation de la production des pays du Moyen-Orient.

Les contrats à terme sur le pétrole brut Brent se sont repliés d'un sommet de presque trois mois après le rapport et étaient stables à 116,18 $ le baril.

Le renforcement du dollar a fait baisser l'or au comptant d'une fraction à 1 834 $ l'once. Le bitcoin s'est accroché aux gains du début de semaine à 31 838 $.