Les oeuvres d'art se sont davantage vendues en ligne en 2020

Zurich (awp) - Le marché de l'art a connu une forte croissance en ligne l'an dernier. Ce type de vente a totalisé 12,4 milliards de dollars, soit 25% de la valeur du marché.

Les ventes globales d'oeuvres d'art et d'antiquités ont reculé de 22% en 2020, atteignant 50,1 milliards de dollars, selon le rapport Art Market 2021 de Clare McAndrew, économiste spécialisée dans le marché de l'art, d'Art Basel et UBS, publié mardi.

Dans le même temps, les ventes en ligne n'ont jamais été aussi conséquentes, doublant par rapport à 2019 pour totaliser 12,4 milliards de dollars. Ce type d'achat représente un quart de la valeur totale du marché.

Les chiffres d'affaires ont beau avoir reculé aux Etats-Unis, au Royaume-Uni et en Chine, les trois pays totalisent 80% des transactions. En Chine, la baisse a été limitée à 12%, contre plus de 20% dans les deux autres contrées. Les diminutions restent inférieures à celles enregistrées lors de la crise de 2009. La Suisse n'a représenté que 2% de la valeur du marché et 3% des enchères publiques.

Sur les 365 foires prévues l'an dernier, plus de 60% ont été annulées, comme Art Basel, et les autres se sont tenues virtuellement. L'édition 2021 de l'événement des bords du Rhin a été reportée en septembre.

Pour 2021, près de 60% des marchands sondés s'attendent à une hausse des ventes.

ck/rp