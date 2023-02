Les officiers de Memphis inculpés dans la mort de Nichols sont confrontés à la révision d'affaires plus anciennes

Le procureur du comté de Shelby, Steven Mulroy, a déclaré dans le communiqué que son bureau allait examiner "toutes les affaires antérieures - closes et en cours" des cinq officiers licenciés qui font face à des accusations de meurtre au second degré, d'agression et d'enlèvement dans la mort de Nichols, un père de famille noir de 29 ans qui a été battu par la police après un contrôle routier le 7 janvier.

"Ce n'est que le début", a déclaré Erica Williams, porte-parole de Mulroy, à CNN. "Cela concerne toute affaire criminelle dans laquelle [les officiers] ont été impliqués. Il s'agit de toute affaire dans laquelle des accusations criminelles ont été portées par le procureur à tout moment depuis qu'ils sont devenus officiers."

Le bureau du procureur du comté de Shelby n'était pas immédiatement disponible pour un commentaire.

Les vidéos publiées par la ville il y a deux semaines montrent Nichols pleurant sa mère alors que les cinq officiers noirs lui donnaient des coups de pied, des coups de poing et le battaient avec une matraque. Il est mort dans un hôpital trois jours plus tard. Les images ont suscité un tollé national et des manifestations dans plusieurs grandes villes des États-Unis.

Le passage à tabac s'est produit malgré les politiques de recours à la force que Memphis et d'autres villes américaines se sont engagées à renforcer après la mort de George Floyd en 2020 aux mains de la police de Minneapolis.

Les cinq agents étaient membres de SCORPION, une unité de police spécialisée, aujourd'hui dissoute, qui avait été formée en octobre 2021 pour se concentrer sur les points chauds de la criminalité. Les critiques disent que de telles équipes spécialisées peuvent être sujettes à des tactiques abusives.

Un autre agent a été renvoyé du service de police, tandis que sept autres agents devaient faire face à des accusations disciplinaires formelles pour leur implication dans l'incident.

Plusieurs des officiers qui ont été licenciés avaient reçu des réprimandes écrites ou de courtes suspensions pour avoir violé les politiques du département, selon leurs dossiers personnels.