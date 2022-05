Les offres d'emploi australiennes reculent de 0,5 % en avril, mais restent solides dans l'ensemble

Les chiffres publiés lundi par Australia and New Zealand Banking Group Ltd montrent que le nombre total d'offres d'emploi a diminué de 0,5 % en avril par rapport à mars. Les annonces étaient tout de même en hausse de 26,3 % par rapport à l'année précédente, à 242 536, et de plus de 57 % par rapport à février 2020, avant que la pandémie ne frappe.

"Nous nous attendons à ce que la forte demande de main-d'œuvre entraîne une solide progression de l'emploi dans les mois à venir", a déclaré David Plank, responsable de l'économie australienne chez ANZ. "Nous voyons le taux de chômage descendre bien en dessous de 4 % au second semestre 2022, ce qui devrait renforcer la dynamique de croissance des salaires."

Le taux de chômage a surpris en baissant fortement au cours de l'année dernière pour atteindre 4,0 % et une nouvelle baisse est attendue en avril.

L'économie étant presque au plein emploi et l'inflation galopante, la Reserve Bank of Australia (RBA) devrait relever les taux d'intérêt, qui sont actuellement à leur niveau le plus bas (0,1 %), lors de ses réunions de mai ou de juin.

Le conseil d'administration de la banque se réunit mardi et les spéculations sont élevées quant à une augmentation des taux à 0,25 % au début d'un cycle de resserrement qui, selon les investisseurs, pourrait porter les taux à 2,5 % d'ici la fin de l'année.