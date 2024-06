Les offres d'emploi australiennes ont baissé pour le quatrième mois consécutif en mai, selon des données publiées lundi, ce qui indique une modération continue du marché du travail alors que les taux d'intérêt restent élevés et que l'économie ralentit.

Les données de l'Australia and New Zealand Banking Group et du site d'emploi Indeed montrent que les offres d'emploi ont baissé de 2,1 % en mai par rapport à avril, où elles avaient baissé de 2,3 %. Pour cette année, elles ont chuté de 8,2 %, selon les données révisées.

Le rapport contient des révisions des données de février 2024 qui, dans l'ensemble, suggèrent que la demande sur le marché du travail est plus faible qu'on ne le pensait.

Les annonces ont baissé de 18,1 % par rapport au même mois de l'année précédente, mais sont restées 20 % plus élevées que les niveaux d'avant la pandémie.

"L'évolution des offres d'emploi laisse présager une modération continue du marché du travail au cours de l'année à venir", a déclaré Madeline Dunk, économiste chez ANZ.

D'autres indicateurs de l'emploi montrent que le marché du travail se détend, mais seulement à un rythme graduel. Les données officielles ont montré que les gains en matière d'emploi ont dépassé les prévisions en mai, et que le taux de chômage est retombé à 4,0 %.

C'est l'une des raisons pour lesquelles la Reserve Bank of Australia (RBA) est presque certaine de maintenir ses taux d'intérêt à 4,35 % mardi et de réaffirmer qu'elle se méfie des risques d'inflation. Les swaps impliquent que les réductions de taux sont peu probables avant décembre, avec une probabilité de 72 %.

Les données ont montré que la baisse des offres d'emploi était généralisée en mai, les secteurs de la comptabilité et de la construction étant les plus touchés. (Rapporté par Stella Qiu ; édité par Kim Coghill)