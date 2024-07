Les offres d'emploi australiennes ont baissé pour le cinquième mois consécutif en juin, selon des données publiées lundi, la demande de main-d'œuvre continuant de diminuer face aux taux d'intérêt élevés et au ralentissement de l'économie.

Les données de l'Australia and New Zealand Banking Group et du site d'emploi Indeed montrent que les offres d'emploi ont baissé de 2,2 % en juin par rapport à mai, où elles avaient baissé de 1,9 %. Au deuxième trimestre, elles ont chuté de 7,1 % par rapport au trimestre précédent, contre une baisse de 3,0 % au premier trimestre.

Les annonces ont baissé de 17,6 % par rapport au même mois de l'année précédente, mais sont restées 17,8 % plus élevées que les niveaux d'avant la pandémie.

"Le rythme de la baisse des offres d'emploi australiennes ANZ-Indeed s'est intensifié", a déclaré Madeline Dunk, économiste chez ANZ. "Nous observons une situation similaire dans d'autres parties du marché du travail, avec des indicateurs en baisse par rapport à des positions de départ élevées."

"Cela dit, nous ne prévoyons qu'une hausse modeste du taux de chômage à 4,3 %.

Les données montrent que les offres d'emploi ont chuté en juin en raison d'une baisse de la demande de nettoyeurs, d'artisans et de travailleurs de la restauration.

L'assouplissement du marché du travail est l'une des raisons pour lesquelles la Reserve Bank of Australia (RBA) a maintenu ses taux d'intérêt à 4,35 % pendant cinq réunions consécutives, mais comme l'inflation continue de surprendre à la hausse, les marchés parient qu'il y a 65 % de chances que la RBA augmente à nouveau ses taux en août.

Le rapport sur l'emploi prévu pour le 18 juillet sera suivi de près pour évaluer la vigueur du marché du travail.