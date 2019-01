Les offres d'emploi ont diminué depuis le début de l'année

Zurich (awp) - Le nombre d'offres d'emploi publiées sur les sites internet en Suisse a reculé de 2,6% entre les mois de décembre et janvier, selon le Swiss Job Index de Michael Page. Le cabinet de recrutement explique mercredi que ce repli a des origines saisonnières. Sur un an, les offres d'emploi ont ainsi progressé de 16%.

Les services financiers et l'informatique ont enregistré les plus fortes croissances sur un mois. En raison du faible taux de chômage (2,6%), attirer et fidéliser les talents restera un défi en 2019, explique Michael Page.

L'ensemble des régions a essuyé un repli des offres d'emploi sur un mois, mais il a été le plus faible dans la région Mitteland (-0,6%). Dans l'arc lémanique (-3,0%) et l'Est de la Suisse (-1,8%), le recul a été plus prononcé, tout comme en Suisse centrale (-6,4%) et dans la région de Zurich (-3,1%).

jl/rw/ol