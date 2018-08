Les offres d'emploi publiées sur internet en hausse en août

Zurich (awp) - Les offres d'emploi publiées sur internet ont fortement augmenté en Suisse entre juillet et août. D'après le Swiss Job Index de Michael Page, leur nombre s'est inscrit en hausse de 3,8% sur un mois. Sur dix places vacantes, neuf se trouvent en Suisse alémanique. Les spécialistes des domaines commercial, logistique, informatique et de la construction sont particulièrement recherchés, indique Michael Page mercredi dans son rapport mensuel.

Le domaine commercial a enregistré une hausse des offres d'emploi particulièrement forte, illustrant la confiance des entreprises locales et internationales dans l'économie suisse. La demande pour les spécialistes informatique et logistique indique une tendance à rechercher l'efficience opérationnelle. Dans le domaine de la gestion des bâtiments et de la construction, il s'agit plutôt d'une croissance saisonnière.

Par régions, la Suisse orientale a enregistré la plus forte croissance des offres d'emploi avec une hausse de 8,5% sur un mois. L'espace Mittelland a vu les postes vacants progresser de 4,1% tandis que l'Arc lémanique a enregistré un rebond de 3,1%. La Suisse centrale (+2,8%), la région de Zurich (+2,3%) et le Nord-Ouest (+2,0%) ont profité d'une croissance modérée.

