Les offres d'emplois ont réalisé un bond en mai, selon Michael Page

Zurich (awp) - Le marché de l'emploi a visiblement bénéficié d'un coup de fouet au mois de mai, selon les statistiques compilées par l'agence de recrutement Michael Page. Sur un mois, le nombre d'offres d'emploi a bondi de 7,9%, portant la progression depuis janvier à 17,8%. Il s'agit de la croissance mensuelle la plus forte depuis le début de l'année.

Les valeurs de mai de dépassent largement celles du même mois de 2020, qui s'inscrivaient dans un contexte d'éclatement de la crise du coronavirus, rappelle mercredi Michael Page dans un communiqué.

Les secteurs de la logistique (+16,6% sur un mois), de l'informatique (+14,6%), de la conciergerie (+11,9%), de l'ingénierie (+10,3%) et de la pharma (+10,2%) ont soutenu cette demande sur le marché du travail le mois dernier.

Aucune région de Suisse n'échappe à cette tendance positive, la hausse mensuelle la plus vigoureuse étant enregistrée en Suisse centrale (+12,7%). Le Mittelland, avec Fribourg, Jura, Neuchâtel et le Jura bernois, a vu le nombre d'offres d'emplois gonfler de 8,0%. La région lémanique, qui comprend Genève, Vaud et le Valais, n'est pas en reste (+7,9%).

fr/jh