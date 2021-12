Les offres des soldes de l'Après-Noël de Lenovo comprennent jusqu'à 50 % de réduction sur les ordinateurs et les appareils électroniques.

Profitez de l’expédition accélérée gratuite à partir du 17 décembre

Dans le cadre de ses soldes de l’Après-Noël, Lenovo offre à ses clients des remises importantes sur certains de ses produits les plus populaires, ainsi que l’expédition accélérée et gratuite afin que toutes les commandes arrivent à temps pour les fêtes. La vente commence le 14 décembre et comprend de grosses économies sur les ordinateurs portables Lenovo ThinkPad, IdeaPad, ThinkBook et Yoga, ainsi que des offres sur les casques, les écouteurs, les webcams, etc. Ces offres sont disponibles exclusivement sur Lenovo.com.

À partir du 17 décembre et jusqu’au 20 décembre, les acheteurs peuvent tirer profit d’une expédition accélérée gratuite pour la plupart des produits en stock sur le site, ce qui leur garantit la livraison avant le 24 décembre. Le lendemain de Noël (26 décembre), Lenovo proposera de nouvelles offres à partir de 3 h (heure de l’Est), notamment le populaire ordinateur portable Lenovo Yoga C940 de 14"(35,6 cm) pour seulement 1 219,99 $.

Vous trouverez ci-dessous une liste des aubaines et des promotions incluses dans les soldes de l’Après-Noël * de cette année :

Du 14 au 19 décembre Casques d’écoute Yoga Active Noise Cancellation de Lenovo à 46 % de rabais (110,99 $) Ordinateurs portables IdeaPad à partir de moins de 400 $. Rabais de 34 % sur certains ordinateurs portables Yoga Jusqu’à 50 % de rabais sur les ordinateurs portables ThinkPad Écouteurs sans fil à partir de 19,99 $ Ensemble TAB M7 pour enfants à 94 $



Du 20 au 31 décembre Ordinateurs portables de jeu Legion jusqu’à 15 % de rabais Jusqu’à 34 % de rabais sur les ordinateurs portables ThinkBook Chromebook Duet 3 à partir de moins de 299,99 $ Webcams à partir de moins de 32,99 $ Yoga 6 AMD à partir de moins de 860 $



Offres spéciales des soldes de l’Après-Noël disponibles du 26 au 31 décembre Ordinateur portable convertible Flex 5i 15" (38 cm) à moins de 1 100 $. Le populaire Yoga C940 14" (35,6 cm) au prix de 1 219,99 $ Jusqu’à 42 % de rabais sur les postes de travail mobiles Combinés clavier-souris à partir de 32,99 $.



« Les soldes de l’Après-Noël de Lenovo sont l’une de nos ventes les plus attendues. Les acheteurs trouveront non seulement de bonnes affaires sur certains de nos produits les plus vendus, mais bénéficieront également de l’expédition accélérée gratuite, » a déclaré Carlo Savino, vice-président du commerce électronique pour l’Amérique du Nord et l’Amérique Latine chez Lenovo.

Pour obtenir plus de détails sur toutes les bonnes offres qui font partie de la vente de l’Après-Noël de cette année, visitez le site Web

https://www.lenovo.com/ca/en/d/deals/doorbusters/?cid=ca:seo:4vg6mb.

* Offres valables jusqu’à l’épuisement des stocks. Magasinez tôt pour accéder à la meilleure sélection.

