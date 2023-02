Les oignons mettent les Philippines en difficulté face à l'inflation des prix alimentaires

"Nos ingrédients sont devenus si chers que nous ne gagnons presque rien. Mais nous ne pouvons pas changer la recette", a déclaré le Cundangan de 76 ans, prenant une pause de la cuisine pour s'occuper de la caisse. "Nos clients le remarqueront sûrement, et nous voulons garder nos clients heureux".

Élu en juin dernier, le président Ferdinand Marcos Jr a eu du mal à tenir ses promesses de campagne de faire baisser l'inflation, qui a atteint 8,7 % en janvier, sous l'effet d'un bond de 11,2 % des prix alimentaires, le plus important depuis 2009.

Comme le reste du monde, les Philippines doivent payer beaucoup plus cher leurs importations d'énergie, mais c'est la flambée des prix des denrées alimentaires de base qui est devenue la plus difficile à supporter.

Le coût des oignons - un pilier de presque tous les plats philippins - est passé d'environ 70 pesos (1,28 $) le kilo en avril à 700 pesos en décembre, ce qui les rend plus chers que la viande.

Curieusement pour Marcos, qui détient également le portefeuille de l'agriculture, la pénurie d'oignons est due en grande partie aux retards d'importation. Les oignons importés, achetés principalement en Inde et en Chine, nécessitent des permis sanitaires et phytosanitaires à des fins de quarantaine et de biosécurité.

Reconnaissant que la faute en revient en partie à une mauvaise planification, M. Marcos a pris des mesures pour accélérer les importations et les prix ont chuté par rapport aux sommets atteints en décembre, mais les prix sur un marché humide de Manille sont encore environ deux fois plus élevés qu'il y a un an.

"Le prix de l'oignon est toujours comme de l'or", a déclaré Joey Reyes, une propriétaire d'épicerie de 52 ans, qui attend que les prix baissent beaucoup plus avant de recommencer à stocker des oignons.

La frustration des consommateurs se limite pour l'instant aux mèmes des médias sociaux, certains trouvant que l'humour est le meilleur moyen de faire face aux difficultés.

Une mariée de la ville d'Iloilo a fait parler d'elle après avoir descendu l'allée avec un bouquet d'oignons, tandis qu'un fleuriste entreprenant de la capitale a vendu des bouquets ornés d'oignons et de piments pour la Saint-Valentin.

"Nous voulions avoir un type différent d'arrangement floral (pour la Saint-Valentin), d'autant plus que le prix des oignons a augmenté et nous aimerions nous joindre à la tendance", a déclaré à Reuters Nhits Evangelista, fleuriste de 25 ans.

Au début du mois, une succursale de Japan Home Centre, une chaîne populaire de magasins de détail à Manille, a accepté les oignons comme paiement pendant une journée, promettant d'en faire don aux banques alimentaires pour les familles qui ne peuvent pas se permettre d'acheter cet aliment de base.

Il n'y a pas que les oignons. La forte hausse des prix des œufs et du sucre a également fait grimper le coût de la nourriture sur la table.

En raison des retards dans les importations et des dommages causés aux cultures par le mauvais temps, le prix du kilo de sucre a presque doublé par rapport à l'année dernière pour atteindre 100 pesos, ce qui a frappé les entreprises de boissons, tandis que les œufs, qui coûtaient 6 pesos l'unité l'année dernière, se vendent maintenant à 10 pesos, car les couvoirs sont encore ébranlés par les épidémies de grippe aviaire.

Les politiciens de l'opposition ont reproché à Marcos de ne pas avoir agi plus tôt pour contrôler la spirale des prix, affirmant qu'il devrait renoncer au portefeuille de l'agriculture et nommer un ministre qui puisse se consacrer à cette tâche.

Et les agriculteurs craignent que l'augmentation tardive des importations ne finisse par affaiblir les prix au moment même où ils mettent leurs propres oignons sur le marché pendant la saison de récolte de février à avril.

"Nous sommes nerveux. Nous n'obtiendrons rien de ce pour quoi nous avons travaillé dur", Jon-Jon Taberna, 41 ans, producteur d'oignons de la province de Nueva Ecija. "Peu importe la qualité de la récolte, si les prix sont déprimés, vous ne gagnerez pas d'argent."

CHOC D'INFLATION https://www.reuters.com/graphics/PHILIPPINES-INFLATION/PHILIPPINES-INFLATION/znpnbkolapl/chart.png

DES PROBLÈMES D'APPROVISIONNEMENT "NON RÉSOLUS

Les responsables affirment que l'inflation élevée était transitoire et devrait s'atténuer une fois les problèmes d'approvisionnement résolus. Mais la lecture de l'inflation plus élevée que prévu en janvier a fait augmenter les attentes des économistes quant à une nouvelle hausse des taux d'intérêt, après avoir augmenté de 350 points de base l'année dernière.

La croissance économique devrait ralentir fortement cette année, après un rebond de 7,6 % prévu en 2022, et certains économistes estiment que la vision officielle de l'inflation est peut-être trop optimiste.

"Les moteurs sous-jacents de l'inflation pourraient s'éloigner d'une nature transitoire et être plutôt le résultat de facteurs plus persistants tels qu'un problème d'approvisionnement alimentaire non résolu qui fait grimper les coûts", a déclaré Robert Dan Roces, économiste à la Security Bank.

Offre et demande d'oignons aux Philippines

(1 $ = 54,52 pesos philippins)