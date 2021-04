Les opérateurs de centres de données baltes DEAC et DLC ont développé une solution fiable de continuité des opérations

L'opérateur de centres de données DEAC et la société lituanienne Data Logistics Center (DLC) ont mis en commun leurs ressources et créé une solution de reprise après sinistre pour les entreprises, basée sur deux centres de données à Riga (Lettonie) et Vilnius (Lituanie).



DEAC offre désormais à ses clients la possibilité de choisir l'emplacement de l'infrastructure du centre de données principal et de sauvegarde soit à Riga soit à Vilnius. Cette solution permet aux entreprises de poursuivre leurs opérations même en cas d'incident.

« La situation géographique des deux pays baltes élargit les possibilités de stockage et de sauvegarde des données dans des centres de données fiables et indépendants », a déclaré Andris Gailitis, PDG de DEAC.

« Il est difficile de prévoir l'impact des défaillances et des temps de récupération des systèmes informatiques sur les opérations et les bénéfices d'une entreprise. Par conséquent, nous prenons des mesures pour empêcher une perte potentielle de données », a ajouté Darius Zailskas, PDG de DLC.

En 2020, les deux sociétés ont été acquises par le fonds d'investissement en infrastructures suisse géré par Quaero Capital pour renforcer leurs ressources et accélérer leur développement.

Riga est déjà un lieu avantageux pour les entreprises étrangères en tant que centre d'externalisation, de back office pour les données ou de consolidation des fonctions informatiques. De même, Vilnius est aujourd'hui également un lieu fiable. La combinaison des ressources des entreprises lettone et lituanienne leur permet de fournir des solutions de continuité des opérations encore plus sécurisées.

Les principes de reprise après sinistre impliquent le déploiement d'une infrastructure informatique redondante dans un centre de données géographiquement distant. Des solutions à jour pour la mise en œuvre d'un plan de reprise après sinistre (DRaaS, reprise après sinistre en tant que service) garantissent un haut niveau de continuité des opérations.

Les centres de données DEAC et DLC respectent les normes de sécurité les plus élevées et fournissent des connexions réseau efficaces avec un cryptage sécurisé.

À propos de DEAC

DEAC est l'un des plus grands opérateurs de centres de données indépendants d'Europe du Nord. La société possède deux centres de données à Riga (Lettonie), ainsi que des sites et une infrastructure cloud à Moscou, Kiev, Amsterdam, Francfort, Stockholm et Vilnius. De nombreuses années d'expérience dans le développement et la mise en œuvre d'une large gamme de services informatiques sécurisés permettent à DEAC de créer des solutions individuelles pour les besoins des industries et les objectifs commerciaux de clients de plus de 40 pays.

À propos de DLC

DLC (Data Logistics Center) est l'un des plus grands opérateurs de centres de données et de communications dans les Pays baltes. La société possède deux centres de données à Vilnius (Lituanie) et exploite également un réseau de base avec une vitesse de transmission allant jusqu'à 9,6 To/s avec des partenaires de Tallinn à Francfort.

