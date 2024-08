Les investisseurs ont évité les options sur actions à court terme en vogue et se sont tournés vers des contrats à plus long terme pour se protéger lors de l'effondrement des actions américaines en début de semaine, mettant en évidence les limites des options dites "0DTE" pour se prémunir contre les fluctuations durables du marché, selon les données disponibles.

Depuis leur lancement en 2022, les traders se sont rués sur les contrats du S&P 500 dont le délai d'expiration est de zéro jour, connus sous le nom de contrats 0DTE, cette catégorie représentant parfois plus de la moitié du volume quotidien des options sur le S&P 500.

Si ces contrats sont souvent considérés comme des moyens pour les traders de spéculer sur les mouvements à court terme du marché, ils sont également utilisés par les institutions et les investisseurs individuels pour se protéger contre la volatilité du marché.

Les investisseurs ont toutefois boudé les contrats lundi, lorsque le S&P 500 a chuté de 3 % et que l'indice de volatilité Cboe a enregistré sa plus forte hausse intrajournalière avant de clôturer à son plus haut niveau depuis quatre ans. La part des options 0DTE dans le volume total des options sur le S&P 500 est tombée à 26 %, alors qu'elle était en moyenne de 48 % cette année, selon les données d'OptionMetrics.

"Ce que nous avons vu ici, c'est une évolution des couvertures à court terme vers des couvertures à plus long terme", a déclaré Jim Carroll, gestionnaire de portefeuille chez Ballast Rock Private Wealth.

Les analystes ont attribué cette évolution à divers facteurs. La hausse de la volatilité a incité les négociants en options à fixer le prix des contrats 0DTE à des niveaux très élevés afin de gérer leur propre risque. Cela a renforcé l'attrait des contrats à plus long terme, qui, bien qu'ils aient également coûté cher pendant la crise, étaient plus attrayants pour les investisseurs, car la protection qu'ils offrent est plus durable, ont déclaré les acteurs du marché.

"Le marché semblait incapable de fixer le prix de ces options à des niveaux de volatilité aussi élevés", a déclaré Garrett DeSimone, responsable de la recherche quantitative chez OptionMetrics. "Cela expliquerait également l'absence de volume.

Le volume des contrats à court terme a rebondi à environ 42 % le lendemain de la chute, lorsque les marchés se sont calmés, selon les données de Trade Alert.

Au plus fort de la chute, les investisseurs craignant que la hausse de la volatilité ne se poursuive n'ont pas vu l'intérêt de détenir des contrats à court terme, a déclaré Craig Peterson, PDG de la société de recherche sur les options Tier 1 Alpha.

Lundi, le volume des options 0DTE était inférieur de 26 % à celui du même jour il y a un mois, tandis que le volume des options non 0DTE a bondi de 42 %, selon les données d'OptionMetrics.

"Il est difficile de couvrir un risque à long terme avec une option à un jour, a déclaré M. Peterson. Je pense que c'est ce qui a vraiment poussé les gens à revenir vers les échéances plus longues."