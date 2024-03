Les fusions et acquisitions financées par le capital-investissement en Asie devraient connaître leur pire début d'année depuis près de dix ans, en raison de l'accalmie des transactions en Chine et des incertitudes économiques et géopolitiques plus générales qui ont pesé sur le sentiment, selon les données disponibles.

Les fusions-acquisitions financées par le capital-investissement en Asie ont totalisé 13,5 milliards de dollars entre janvier et le 19 mars, soit une baisse de 32 % par rapport à la période correspondante de l'année précédente, ce qui constitue le pire premier trimestre depuis 2015, selon les données préliminaires de LSEG. Ce chiffre est à comparer à la hausse de 21 % des transactions mondiales financées par le capital-investissement, qui s'élèvent à 136 milliards de dollars.

Les sociétés de capital-investissement en Asie sont assises sur des niveaux record de poudre sèche, ou de liquidités non dépensées, mais le ralentissement de la croissance économique, les taux élevés, les marchés volatils et les tensions géopolitiques ont freiné leurs investissements et leurs sorties, et ont affecté la capacité des gestionnaires de fonds à lever de nouveaux fonds, a déclaré le cabinet de conseil Bain & Co dans son rapport régional 2024 sur le capital-investissement publié lundi.

"Des sorties devront avoir lieu", a déclaré Sébastien Lamy, co-responsable de la pratique du capital-investissement APAC de Bain & Co, basé à Tokyo. "Les périodes de détention plus longues, les portefeuilles vieillissants - cela n'exerce pas seulement une pression sur les rendements, mais aussi sur la capacité à relancer.

Selon le fournisseur de données Preqin, les sorties des fonds de capital-investissement en Asie par le biais d'introductions en bourse, de ventes commerciales ou de rachats secondaires ont chuté de 51 % à 4,9 milliards de dollars au premier trimestre, soit le niveau le plus bas depuis les trois premiers mois de 2014.

L'accalmie en Chine a été l'un des principaux facteurs du déclin des fusions-acquisitions soutenues par le capital-investissement dans la région, les opérations de ce type dans la deuxième économie mondiale ayant presque diminué de moitié au premier trimestre, selon les données de LSEG, alors que le ralentissement économique et les tensions sino-américaines ont freiné l'appétit des investisseurs.

Paul DiGiacomo, associé directeur de la banque d'investissement BDA Partners basée à Hong Kong, a déclaré qu'une grande partie de la communauté mondiale du capital-investissement était "très circonspecte quant à l'investissement" en Chine.

SIGNES DE REPRISE

Seulement 12,1 milliards de dollars de capitaux via 28 fonds ont été levés au premier trimestre pour l'Asie-Pacifique, selon les données de Preqin, soit la valeur trimestrielle la plus faible depuis janvier-mars 2014. Au cours des cinq dernières années, 313 fonds en moyenne ont été levés chaque trimestre.

Le capital de capital-investissement non dépensé en Asie a atteint 549 milliards de dollars en juin 2023, et la valeur non réalisée des actifs que les fonds n'ont pas encore vendus s'élève à 2,3 billions de dollars, deux records, selon Preqin.

Les banquiers et les avocats ont déclaré que les signes d'une reprise se font jour et que l'on peut espérer un redressement au cours des prochains trimestres.

Marcia Ellis, coprésidente mondiale du secteur du capital-investissement du cabinet d'avocats Morrison Foerster, basée à Hong Kong, a déclaré que les transactions sur le marché intermédiaire se multipliaient, en particulier en Asie du Sud-Est. Les fonds du Moyen-Orient envisagent également d'augmenter le pourcentage de leurs actifs en Chine.

Un certain nombre de fonds étudient la possibilité de privatiser des sociétés cotées à Hong Kong.

"Les gens s'inscrivent pour gérer les processus et les processus vont un peu plus vite", a déclaré M. DiGiacomo de la BDA. "Les attentes des acheteurs en matière d'évaluation des actifs s'alignent de plus en plus sur celles des vendeurs. Je m'attends à ce que les volumes de fusions-acquisitions augmentent en 2024." (Reportage de Kane Wu à Hong Kong ; rédaction de Sumeet Chatterjee et Himani Sarkar)