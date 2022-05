Les opinions sur l'inflation penchent un peu du côté de la Fed

Une enquête menée auprès de prévisionnistes professionnels semble, quant à elle, conforter la Fed dans son espoir de maîtriser l'inflation sans tuer des millions d'emplois dans le processus.

Les estimations de l'inflation annuelle d'ici un an dans l'enquête trimestrielle de la Réserve fédérale de Philadelphie publiée vendredi sont tombées à 3% ou moins, selon la mesure spécifique des prix. Dans le même temps, le consensus sur le taux de chômage dans les deux prochaines années est passé à 3,8 %, contre 3,6 % actuellement, un résultat qui enthousiasmerait les responsables de la Fed s'il se concrétise.

Les responsables politiques, y compris le président Jerome Powell, ont averti les ménages américains que les fortes augmentations des taux d'intérêt qu'ils prévoient pour contrôler l'inflation qui a aigri l'humeur nationale risquent d'être douloureuses en soi. La Fed a augmenté son taux de référence d'un demi-point de pourcentage la semaine dernière et M. Powell a déclaré que des augmentations de la même ampleur étaient justifiées lors des réunions des deux prochains mois.

"Le processus visant à ramener l'inflation à 2 % (l'objectif de la Fed) comprendra également une certaine douleur, mais en fin de compte, la chose la plus douloureuse serait que nous ne parvenions pas à y faire face et que l'inflation s'installe dans l'économie à des niveaux élevés, et nous savons ce que c'est", a déclaré Powell à Marketplace, une radio publique, jeudi.

Les chiffres de la semaine concernant l'inflation annuelle au niveau de la production des consommateurs et des entreprises ont diminué pour la première fois depuis des mois, proposant un certain espoir que les augmentations des prix à la consommation qui ont atteint 8,5 % en glissement annuel en mars puissent avoir atteint leur sommet.

Bien qu'ils n'aient pas ralenti autant que prévu, les investisseurs - plutôt que d'alimenter davantage les craintes d'une inflation toujours croissante - ont réagi à cette surprise en faisant grimper les prix des obligations et en retirant les rendements de leurs sommets pluriannuels.

Sur la semaine, le rendement des obligations du Trésor à 10 ans a chuté d'environ 20 points de base, soit la plus forte baisse hebdomadaire depuis début mars, et l'anticipation d'inflation à 10 ans reflétée dans les Treasury Inflation-Protected Securities a atteint son plus bas niveau depuis février.

En effet, une nouvelle mesure de référence des attentes d'inflation de l'ICE a montré que les perspectives à un an ont maintenant chuté à près de 4,5 %, contre 6 % à la mi-avril.

Gr

ICE inflation expectations index :



Environ la moitié de la baisse des rendements du Trésor semble avoir été entraînée par le déclin des attentes d'inflation, a écrit Roberto Perli, responsable de la politique mondiale de Piper Sandler, dans une obligation démêlant cet aspect des autres facteurs qui contribuent aux changements des rendements obligataires.

C'est "une bonne nouvelle pour la Fed", a écrit Perli. "(S)i elle se poursuit (ce qui est un grand si, bien sûr), elle pourrait même inciter la Fed à être un peu moins énergique dans sa campagne de hausse. Cependant, les attentes d'inflation du marché sont encore trop élevées pour que la Fed puisse crier victoire pour l'instant."

Les consommateurs, quant à eux, semblent croire que la gronde des prix ne va pas continuer à s'accélérer.

Les données publiées vendredi par l'enquête bimestrielle de l'Université du Michigan sur les attitudes des consommateurs ont montré que les perspectives des ménages en matière d'inflation à un an n'ont pas évolué à la hausse pour le troisième mois consécutif, restant stables à 5,4 %. L'opinion sur cinq ans est restée inchangée à 3 % pour un quatrième mois consécutif.

"Ils sont encore dans le jeu", a déclaré l'ancien gouverneur de la Fed, Randall Kroszner, à propos de la quête de la Fed pour un soi-disant "atterrissage en douceur".

"Les attentes en matière d'inflation ne se sont pas désancrées malgré le fait que l'inflation soit passée d'une décennie où ils ne peuvent atteindre l'objectif à quatre fois celui-ci. Elles ont maintenu leur crédibilité", a déclaré Kroszner, désormais professeur à la Booth School of Business de l'Université de Chicago. "C'est un exploit assez étonnant".