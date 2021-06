Berne (awp/ats) - Les orages dévastateurs qui ont balayé une partie de la Suisse depuis le week-end dernier ont entraîné des dommages pour une somme d'au moins 260 millions de francs suisses suisses. Des milliers de sinistres ont été signalés aux compagnies d'assurance.

Quelques véhicules ont été emportés par l'eau et beaucoup ont vu leur carrosserie souffrir face à la grêle. Des dommages aux bâtiments ont également été signalés, selon une enquête menée vendredi par l'agence d'information Keystone-ATS auprès des compagnies d'assurance.

La Mobilière a établi une première estimation et s'attend à un dommage total d'environ 100 millions de francs suisses. Elle fait état de plus de 10'000 annonces de sinistres et estime que ce chiffre devrait plus que doubler.

L'assureur juge que l'étendue des dégâts est inhabituellement élevée. Les chiffres sont cependant loin d'égaler l'année record de 2005. A l'époque, la Mobilière avait réglé à elle seule des sinistres pour un montant de 500 millions de francs suisses.

La Suisse romande touchée ___

Allianz Suisse s'attend à environ 10'000 déclarations de sinistre. Elle estime que le montant total des dommages avoisinerait 32 millions de francs suisses, dont 26 millions en Suisse romande. Les grêlons étaient d'une taille exceptionnelle.

Allianz Suisse estime que les orages de cette semaine figurent parmi les plus violents depuis 2013. Les dernières années ont été relativement calmes en termes de catastrophes naturelles et de dommages causés par la grêle.

Axa s'attend à environ 16'500 demandes d'indemnisation jusqu'à mercredi inclus, pour un dommage total de 65 millions de francs suisses. La majorité d'entre elles devraient concerner les dommages causés par la grêle aux voitures, ainsi que les dommages causés au mobilier et aux bâtiments dans les cantons qui n'ont pas d'assurance cantonale des bâtiments.

Au total, Axa s'attend à ce que la demande totale atteigne environ 61 millions de francs suisses d'ici une semaine. La plupart des dégâts ont eu lieu lundi, lorsqu'une tempête de grêle a frappé La-Chaux-de-Fonds, endommageant environ 7000 voitures, selon les estimations d'Axa.

Le nombre de dommages en une semaine est inhabituel, constate la compagnie d'assurance. Depuis le début de l'année, ils sont supérieurs à la moyenne, mais Axa a enregistré des montants totaux plus élevés en 2012 et 2013."

Generali indique avoir reçu 1500 demandes d'indemnisation jusqu'à présent, mais table sur une augmentation ces prochains jours. L'assureur s'attend à un montant de dommages d'environ 6 millions de francs suisses.

Cultures agricoles touchées ___

Du côté de l'Etablissement d'assurance immobilière et de prévention du canton du Jura, on estime que les montants des dégâts se montent à pas loin d'un million de francs suisses, voire plus. Le nombre de sinistres enregistrés s'élève à 130, mais plus de 200 cas sont en attente et certains n'ont pas encore été signalés.

"On peut s'attendre à 300-400 cas", a indiqué à Keystone-ATS Mylène Willemin, responsable du secteur assurance. Toutes les régions du canton ont été touchées. Au niveau des bâtiments, beaucoup de sinistres concernent des stores, des locaux inondés ou des façades endommagées.

Dans le canton de Neuchâtel, l'Etablissement cantonal d'assurance et de prévention évalue à environ 15 millions de francs suisses les dégâts en lien avec les violentes intempéries qui se sont abattues mardi soir sur Cressier (NE) et les villages alentour. Le nombre de cas prévisibles se chiffre à 400. Pour la grêle qui s'est abattue lundi sur les Montagnes neuchâteloises, l'institution anticipe entre 500 et 800 cas pour des dommages allant entre 2 et 3 millions.

L'assurance immobilière du canton de Berne (GVB) estime les dommages à 25 millions de francs suisses pour ces derniers jours.

Suisse Grêle sollicité ___

De son côté, Suisse Grêle s'attend à plus de 1000 déclarations de sinistres supplémentaires aux cultures assurées à la suite des épisodes de tempêtes entre mardi et jeudi. Une somme d'indemnisation d'environ six millions de francs suisses est prévue.

Au total, depuis le 18 juin, plus de 3500 déclarations de dommages sont attendues pour des indemnisations aux cultures assurées d'un montant d'environ 24 millions de francs suisses, indique Suisse Grêle vendredi dans un communiqué.

Enfin, la Chaîne du Bonheur a annoncé vendredi que les foyers particulièrement durement touchés pourront déposer une demande de soutien financier auprès de leur commune. Ces soutiens pourront être versés depuis le fonds permanent de la Chaîne du Bonheur "Catastrophes naturelles en Suisse" constitué de soldes de précédentes collectes.

ats/rp