Toute avancée militaire israélienne dans la zone de Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, pourrait provoquer des morts massives parmi les plus d'un million de Palestiniens qui y sont piégés, l'aide humanitaire risquant de s'effondrer, ont déclaré vendredi des travailleurs humanitaires.

Israël a menacé d'avancer de Khan Younis, la principale ville du sud de la bande de Gaza, vers Rafah, où la population a été multipliée par cinq depuis qu'Israël a commencé son assaut contre le mouvement Hamas au pouvoir à Gaza, les habitants ayant fui les bombardements, souvent sous ordre d'évacuation.

Quelque 1,5 million de personnes sont aujourd'hui entassées dans des abris insalubres et surpeuplés ou dans la rue, sur une parcelle de terre délimitée par les clôtures des frontières égyptienne et israélienne, la mer Méditerranée et les forces israéliennes.

Les médecins et les travailleurs humanitaires s'efforcent de fournir une aide de base et d'enrayer la propagation des maladies.

"Aucune guerre ne peut être autorisée dans un gigantesque camp de réfugiés", a déclaré Jan Egeland, secrétaire général du Conseil norvégien pour les réfugiés, mettant en garde contre un "bain de sang" si les opérations israéliennes s'y étendent.

"L'extension des hostilités à Rafah pourrait faire échouer la réponse humanitaire", a ajouté le NRC dans un communiqué.

Reuters a filmé ces derniers jours les funérailles de civils tués par des frappes israéliennes.

Israël affirme prendre des mesures pour éviter de blesser les civils et accuse les militants du Hamas de se cacher parmi eux, même dans les abris, ce que le Hamas nie.

Selon le ministère de la santé de Gaza, quelque 28 000 Palestiniens ont été tués dans la guerre déclenchée le 7 octobre lorsque les militants du Hamas ont tué 1 200 personnes et pris 253 otages en Israël, selon les décomptes israéliens.

Un médecin qui a quitté Gaza la semaine dernière a décrit Rafah comme une "prison fermée" où les matières fécales s'écoulent dans des rues tellement encombrées qu'il y a à peine de la place pour laisser passer les véhicules des médecins.

"Si les mêmes bombes que celles utilisées à Khan Younis étaient utilisées à Rafah, le bilan serait au moins doublé ou triplé en raison de la densité de la population", a déclaré le Dr Santosh Kumar.

L'organisation caritative ActionAid, spécialisée dans le développement, a déclaré que certaines personnes en étaient réduites à manger de l'herbe. "Chaque habitant de Gaza souffre désormais de la faim et les gens ne disposent que de 1,5 à 2 litres d'eau insalubre par jour pour subvenir à tous leurs besoins", indique le communiqué de l'organisation.

Les agences humanitaires disent qu'elles ne peuvent pas déplacer les gens vers des zones plus sûres parce que les troupes israéliennes sont positionnées au nord, et que l'aide autorisée à entrer dans l'enclave est loin d'être suffisante.

"Tous nos abris débordent et ne peuvent plus accueillir de personnes", a déclaré Juliette Touma, porte-parole de l'agence des Nations unies pour les réfugiés palestiniens.