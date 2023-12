Deux organisations humanitaires internationales affirment que leurs installations ont été pillées et qu'elles ont suspendu leurs opérations dans une région du Soudan où les forces paramilitaires de soutien rapide (RSF) ont récemment progressé dans la guerre qui les oppose à l'armée.

L'arrêt des opérations du Programme alimentaire mondial (PAM) des Nations unies et de l'organisation caritative médicale MSF à El Gezira risque d'exacerber une crise humanitaire causée par plus de huit mois de guerre.

Le PAM a déclaré qu'il avait été contraint d'interrompre les distributions d'aide dans l'État d'El Gezira où, selon lui, un entrepôt contenant suffisamment de stocks pour nourrir 1,5 million de personnes pendant un mois avait été pillé.

MSF a déclaré vendredi que des hommes armés avaient attaqué son complexe dans la capitale de l'État d'El Gezira, Wad Madani, à environ 170 km (105 miles) au sud-est de la capitale Khartoum, le 19 décembre, pillant deux voitures et d'autres articles.

En raison de la détérioration de la sécurité, nous avons suspendu toutes les activités médicales à Wad Madani et évacué notre personnel vers des zones plus sûres du Soudan et des pays voisins", a déclaré MSF dans un communiqué publié sur la plateforme de médias sociaux X. "Nous sommes inquiets pour la population de Wad Madani.

"Nous sommes inquiets pour les habitants de Wad Madani qui ont un accès très limité aux soins de santé et aux médicaments essentiels.

La RSF a pris le contrôle de Wad Madani au début du mois, dans le cadre des progrès qu'elle a réalisés dans le sud et l'ouest du Soudan.

La ville est devenue un centre d'aide et un refuge pour les personnes déplacées à l'intérieur du pays. El Gezira est une région agricole importante dans un pays où la faim s'aggrave.

La prise de Wad Madani a provoqué la fuite de 300 000 personnes, selon l'Organisation internationale pour les migrations.

La guerre entre l'armée et le RSF a éclaté à la mi-avril, dans un contexte de tensions liées à la transition prévue entre l'armée et le pouvoir civil.

Les deux forces avaient auparavant partagé le pouvoir après le renversement en 2019 du dirigeant Omar al-Bashir lors d'un soulèvement populaire.

Le conflit a dévasté la capitale, où des habitants ont signalé des tirs d'artillerie lourde tôt vendredi, et a forcé plus de 7 millions de personnes à fuir leurs maisons et déclenché des tueries à caractère ethnique dans la région du Darfour, à l'ouest du pays.