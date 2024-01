Les Israéliens libérés de leur captivité à Gaza se sont retrouvés mardi dans leur village frontalier ravagé pour organiser une cérémonie solennelle à l'occasion du premier anniversaire du bébé d'une famille toujours retenue en otage.

Kfir Bibas avait huit mois lorsque des Palestiniens armés par le Hamas ont pris d'assaut le kibboutz Nir Oz le 7 octobre, dans le cadre d'une série de tueries transfrontalières dans le sud d'Israël, et il est devenu le plus jeune des quelque 240 personnes ramenées en captivité dans la bande de Gaza.

Le Hamas a déclaré que Kfir, son frère Ariel, âgé de quatre ans, et leur mère Shiri ont été tués lors de l'offensive israélienne qui a suivi, tandis que leur père, Yarden, a survécu. Mais en l'absence de confirmation israélienne, les parents et les amis restés au pays refusent de laisser s'éteindre l'espoir d'un rétablissement sain et sauf de l'ensemble de la famille.

Un bouquet de ballons roux - clin d'œil à la couleur des cheveux de Kfir - a été installé dans le jardin d'enfants abandonné de Nir Oz, et les photos de Kfir ont été placées à une table où les célébrants auraient dû s'asseoir.

"Nous célébrons l'anniversaire d'un enfant qui n'est pas là. Nous lui faisons un gâteau, nous mettons des ballons, des photos, des bénédictions et tout le reste, et il n'est pas là", a déclaré Yosi Shnaider, le cousin de Shiri, à l'agence Reuters. "C'est fou.

Kfir fêtera son premier anniversaire jeudi, date à laquelle il aura passé un tiers de sa vie en tant qu'otage. Entre-temps, Nir Oz a été figé dans le temps et le traumatisme, plus d'un quart des habitants ayant été tués ou faits prisonniers, et les survivants s'étant enfuis.

Israël a récupéré environ la moitié des otages lors d'une trêve en novembre, parmi lesquels Sharon Alony Cunio, une habitante de Nir Oz, et ses jumelles Emma et Julie, âgées de trois ans. Le mari de Mme Cunio reste toutefois au secret à Gaza, avec 131 autres otages.

L'inquiétude quant à leur sort s'empare d'un pays qui, après la pire attaque de son histoire, s'est installé dans la sinistre résolution de la guerre, d'autant plus que les autorités israéliennes, s'appuyant sur diverses sources d'information, affirment qu'au moins 25 otages sont morts en captivité.

"Je n'arrive pas à dormir. Je souffre de cauchemars. Les filles demandent constamment des nouvelles de leur père", a déclaré Mme Cunio, qui a visité sa maison, aujourd'hui brûlée, dans ce collectif agricole autrefois paisible.

"Je me réveille le matin avec un seul objectif : David m'a fait promettre de me battre pour lui. Que je crierais son désespoir au monde entier alors qu'il est incapable de le faire".

Lundi, le Hamas a diffusé une vidéo montrant les corps de deux autres otages qui, selon lui, ont été tués lors d'une frappe israélienne. Sans confirmer immédiatement leur mort, Israël a contesté le récit du Hamas dans la vidéo qu'il a qualifiée de "torture psychologique".

Les médiateurs qataris et égyptiens tentent de mettre en place une nouvelle trêve qui pourrait permettre de libérer d'autres otages, alors même qu'Israël poursuit son offensive dévastatrice visant à détruire le Hamas et que les militants palestiniens jurent de continuer à se battre.