Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Dans le match où s'affronte les bulls et les bears, les baissiers semblent en bien mauvaise posture depuis plusieurs mois. Le discours de Jerome Powell, président de la FED aux Etats-Unis lors du symposium de Jackson Hole vendredi dernier n'a pas eu l'air de remonter le moral des ours vendeurs. Les principaux indices de la planète battent de nouveaux records quasiment chaque semaine, à commencer par le S&P 500 qui touche aujourd'hui les 4536 points.

Les investisseurs s'attendaient à ce que Powell confirme l'enclenchement de la réduction du soutien économique de la banque centrale (tapering). Cependant, Jerome Powell n'a pas partagé d'agenda précis sur les détails de ce plan de réduction d'injection monétaire. Les marchés actions n'en demeurent pas moins confiants, bien contents que la machine à liquidité continue de tourner depuis des années. Dessin : Amandine Victor

