Avec l'arrivée de l'été et des températures caniculaires, les ours sont de sortie sur les marchés financiers. Ils en profitent pour se prélasser en admirant le spectacle des marchés qui fondent comme neige au soleil, les velléités haussières s'évaporant au rythme des hausses de taux. La Réserve fédérale américaine, la Banque centrale européenne, la Bank of England et même… la Banque nationale suisse ! Toutes ont enfin procédé au premier tour du resserrement monétaire tant attendu. Les banques centrales se sont vues contraintes d'agir pour endiguer une inflation torride (qu'elles ont elles-mêmes alimentée) qui fait fondre depuis plusieurs mois le pouvoir d'achat des consommateurs et le portefeuille des investisseurs. Ce resserrement, qui se traduit par une hausse généralisée des taux d'intérêt des banques centrales, sonne la fin de la récréation dans un marché habitué à l'argent facile et aux performances annuelles à deux chiffres des indices. La perception actuelle ? Que le monde d'après ne verra sûrement plus autant de valeurs médiocres s'adjuger des gains exponentiels d'année en année. Ces hausses de taux pourraient également porter un coup de frein au Nasdaq, indice à la mode des quinze dernières années grâce à ses valeurs technologiques. Le monde des cryptos n'échappe pas non plus au serrage de ceinture puisque la MOAC (mother of all cryptos), le Bitcoin, semble vouloir creuser encore plus bas avoir retrouvé le niveau des 20k$, atteint pour la dernière fois en décembre 2020. Il faut dire que la fulgurante ascension du prix des cryptomonnaies n'était sans aucun doute pas étrangère à l'abondant flux de cash qui émanait des banques centrales ces dernières années. En attendant, nous, analystes, allons quitter des yeux les marchés quelques instants pour aller se détendre au bord de notre lac favori, accompagnés de notre ours de compagnie temporaire. En espérant qu'il retourne hiberner cet hiver…voire avant.

© Zonebourse.com 2022 Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv BITCOIN (BTC/USD) 2.03% 22566.7 -52.73% NASDAQ -1.41% 147.79 -30.54%