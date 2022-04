Les parents d'un ex-Marine américain emprisonné en Russie craignent que "quelque chose de terrible" ne lui soit arrivé.

Joe et Paula Reed, qui ont rencontré la semaine dernière le président américain Joe Biden, ont déclaré dans un communiqué qu'un échange de prisonniers semblait être le seul moyen de ramener Reed à la maison à court terme. Ils ont exhorté la Maison Blanche à prendre toutes les mesures possibles pour ramener leur fils à la maison. Les tensions entre Washington et Moscou sont élevées à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie lancée en février.

Reed, 30 ans, originaire du Texas, purge une peine de neuf ans après avoir été reconnu coupable d'avoir mis en danger la vie de deux policiers alors qu'il était ivre lors d'une visite à Moscou en 2019. Reed a nié les accusations. Les États-Unis ont qualifié son procès de "théâtre de l'absurde".

"Cela fait maintenant 5 jours sans la moindre mise à jour sur la santé rapidement déclinante de Trevor et, avec chaque heure qui passe, nous sommes de plus en plus inquiets que quelque chose de terrible se soit produit", ont déclaré les parents dans leur déclaration.

"Nous pensons qu'il y a une fenêtre qui se ferme rapidement pour que l'administration Biden ramène notre fils à la maison", ont-ils ajouté.

Les agences de presse russes ont rapporté lundi que Reed avait mis fin à une grève de la faim et qu'il était soigné dans le centre médical de sa prison.

Reed a entamé une grève de la faim pour protester contre le fait d'être placé à l'isolement et de ne pas recevoir de soins médicaux appropriés malgré les craintes qu'il ait la tuberculose, ont déclaré ses parents la semaine dernière.

Ils ont déclaré mercredi qu'ils n'étaient pas en mesure de confirmer si Reed avait été transféré dans un hôpital de la prison ou s'il avait mis fin à sa grève de la faim. Ils ont également déclaré qu'ils n'avaient aucune confirmation quant à savoir si leur fils recevait "de véritables soins médicaux comme l'ont prétendu les responsables russes."

L'administration pénitentiaire russe n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire mercredi.

Reed a également entamé une grève de la faim pendant près d'une semaine l'année dernière pour protester contre son incarcération ainsi que contre les violations de ses droits, allégations que l'administration pénitentiaire a démenties.

Le porte-parole de la Maison Blanche, Jen Psaki, a déclaré la semaine dernière après la rencontre de Biden avec les parents que le président a réitéré son engagement à continuer à travailler pour obtenir la libération de Reed et d'autres Américains "détenus à tort en Russie et ailleurs".