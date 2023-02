Les paris baissiers sur les devises asiatiques reviennent en raison des nouvelles inquiétudes concernant les hausses de taux de la Fed - sondage Reuters

Les paris à découvert sur la roupie indienne ont continué à se raffermir pour atteindre un sommet de trois mois, tandis que les traders se sont également tournés vers la vente à découvert du yuan chinois pour la première fois depuis décembre de l'année dernière, sur fond de doutes quant à la reprise économique du pays, selon un sondage bimensuel réalisé auprès de 11 répondants.

Le mois dernier, les analystes sont devenus haussiers sur l'ensemble des devises asiatiques après que la faiblesse du dollar et la décision de la Chine de baisser ses contrôles frontaliers pandémiques plus tôt cette année aient renforcé le sentiment optimiste. Toutefois, les récents commentaires de la Fed sur la possibilité de relever les taux plus longtemps ont refroidi le sentiment.

Depuis lors, une série de données économiques solides en provenance des États-Unis, y compris l'impression d'une inflation obstinément élevée, indique la résilience des conditions économiques du pays, cimentant les paris que la Fed continuera de relever les taux plus longtemps.

Le compte-rendu de la réunion de la Fed du 31 janvier au 1er février publié mercredi a laissé entendre que les responsables de la Fed resteraient sur la voie du relèvement des taux jusqu'à ce que les données montrent que l'inflation est sous contrôle.

"Le résultat est que les minutes de la Fed ont apporté un soulagement suffisant pour éviter un effondrement durable, mais pas assez pour reprendre aveuglément les jeux de 'pivot de la Fed'", a déclaré Vishnu Varathan, responsable de l'économie et de la stratégie chez Mizuho Bank.

Ils sont devenus baissiers sur le baht thaïlandais, la devise la plus performante d'Asie cette année, le dollar de Singapour et le ringgit malaisien pour la première fois en trois mois.

"Je ne pense pas que la réévaluation de la Fed change la situation dans son ensemble. Alors que les hausses de taux auraient un impact à court terme sur les devises asiatiques, toute donnée positive en provenance de la Chine après sa décision de rouvrir les frontières alimentera l'appréciation des devises asiatiques", a déclaré Christopher Wong, analyste chez OCBC.

La semaine dernière, la banque centrale des Philippines, Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP), a augmenté son taux d'emprunt au jour le jour à 6 % et a déclaré qu'il était peu probable qu'elle cesse de relever les taux d'intérêt lors de la prochaine réunion, mais a signalé une possible fin du cycle de resserrement au cours du premier semestre de cette année.

Pendant ce temps, une majorité des membres du comité de politique de la Reserve Bank of India ont réaffirmé qu'il serait prématuré de baisser la garde contre l'inflation.

"Les pays dont les cycles monétaires sont encore actifs pourraient voir des retombées relativement plus importantes sur les marchés de taux respectifs de toute nouvelle volatilité dans les perspectives de la Fed", a déclaré l'analyste de Goldman Sachs dans une note au client.

Le sondage sur le positionnement des devises asiatiques se concentre sur ce que les analystes et les gestionnaires de fonds pensent être les positions actuelles du marché dans neuf devises asiatiques des marchés émergents : le yuan chinois, le won sud-coréen, le dollar de Singapour, la roupie indonésienne, le dollar de Taiwan, la roupie indienne, le peso philippin, le ringgit malaisien et le baht thaïlandais.

Le sondage utilise les estimations des positions nettes longues ou courtes sur une échelle de moins 3 à plus 3. Un score de plus 3 indique que le marché est significativement long en dollars américains.

Les chiffres incluent les positions détenues par le biais de contrats à terme non livrables (NDF).

Les résultats de l'enquête sont présentés ci-dessous (positions en dollars américains par rapport à chaque devise) :

DATE USD/CN USD/K USD/SG USD/I USD/T USD/ USD/PHP USD/THB

Y RW D DR WD INR MYR

23-Fév-23 0.36 0.77 0.21 0.12 0.30 0.80 0.49 0.33 0.37

9-Feb-23 -0.80 -0.63 -0.72 -0.53 -0.68 0.25 -0.6 -0.40 -1.00

4

26-Jan-23 -1.29 -1.14 -1.40 -1.15 -0.68 -0.4 -1.2 -0.78 -1.77

7 5

12-Jan-23 -1,58 -1,39 -1,31 -0,10 -0,67 0,07 -0,8 -0,61 -1,85

2

15-déc-22 0,08 -0,55 -0,85 0,92 -0,22 0,63 -0,3 -0,15 -0,69

6

1-Déc-22 0,63 -0,15 -0,3 1,08 0,15 0,76 -0,0 0,33 -0,16

2

17-Nov-22 0,74 0,21 -0,06 1,06 0,84 1,13 1,18 0,89 0,4

03-Nov-22 1,81 1,38 0,47 1,57 1,81 1,47 2,02 1,36 1,34

20-oct-22 1.96 2.02 1.13 1.83 1.98 1.60 2.33 1.94 2.00

06-Oct-22 1.94 2.25 1.53 1.86 2.12 1.55 2.22 2.16 2.08