Les paris des banques mondiales sur la richesse de l'Asie changent face à la réalité d'une croissance plus lente en Chine.

Certains gestionnaires de patrimoine ont réduit le crédit qu'ils accordent à leurs clients riches, ont-ils dit, tandis que de nombreux clients ont déplacé leur argent ailleurs ou l'ont placé en espèces alors qu'ils évaluent les changements en Chine, ainsi que le conflit en Ukraine et d'autres incertitudes mondiales.

Le ralentissement des activités liées à la richesse s'est manifesté la semaine dernière dans les résultats de Credit Suisse, HSBC, Standard Chartered et UBS, qui ont compté sur l'Asie pour augmenter leurs revenus.

"Nous devons simplement supporter cette situation pendant quelques trimestres, il n'y a pas à s'en cacher", a déclaré un banquier basé à Singapour dans une banque privée axée sur l'Asie.

"Nous aidons les clients à ajuster leurs portefeuilles, à réduire les ratios de marge, notamment sur les participations technologiques", a-t-il ajouté.

Le banquier et ses pairs ont refusé d'être nommés car ils n'étaient pas autorisés par leurs organisations à parler aux médias.

Les banquiers ont toutefois souligné que si l'humeur a changé en Asie, du moins pour les prochains trimestres, les gestionnaires de fortune mondiaux considèrent toujours l'Asie comme leur meilleure opportunité de croissance.

"Ce que nous voyons est en fait un sentiment similaire avec les clients (en Asie) par rapport au trimestre dernier. L'appétit d'investir est donc modéré, et les investissements actifs sont un peu attentistes", a déclaré Ralph Hamers, CEO d'UBS, lors de la conférence téléphonique sur les résultats du premier trimestre.

La répression réglementaire de l'année dernière visant les industries telles que les plates-formes Internet, le développement immobilier et l'éducation privée, qui ont créé un grand nombre de milliardaires chinois, a entraîné un changement majeur dans le calcul des investissements en Chine. Les autorités visent à combler le fossé grandissant entre les riches et les pauvres par le biais de ce que le président Xi Jinping a appelé une politique de "prospérité commune".

VIRAGE CHINOIS

Cela a jeté de profonds doutes sur les perspectives de croissance des acteurs de poids dans ces industries, y compris Tencent et Alibaba, et a déclenché une vente massive de leurs actions.

Cette situation a, à son tour, assombri les perspectives de gestion de patrimoine dans la région, selon les banquiers, bien que vendredi, Pékin ait signalé un assouplissement potentiel de la répression en prévoyant que les hauts dirigeants rencontrent les cadres de la technologie au début du mois prochain.

"Nos clients ont commencé à réaliser depuis le second semestre qu'ils devraient diversifier leur portefeuille pour protéger leur patrimoine contre les retombées de la politique", a déclaré un gestionnaire de patrimoine basé à Hong Kong dans une société américaine.

"Mais personne ne sait maintenant quel secteur va générer les nouveaux riches, ou voir une répression réglementaire, et si le pool total de richesse maintient sa croissance comme avant. Donc, dans ce sens, nous constatons une augmentation des incertitudes à long terme."

La répression signifie aussi probablement moins de nouveaux milliardaires à servir pour les gestionnaires de patrimoine, a-t-il dit.

"L'époque pendant laquelle l'industrie chinoise de l'Internet continuait à pomper des clients fortunés est arrivée à sa fin."

Dans un rapport publié en février, UBS a déclaré que le pool de revenus pour les prestataires de services de banque privée en Chine devrait se situer dans une large fourchette comprise entre 224 milliards de yuans et 1,03 trillion de yuans (34-156 milliards de dollars) en 2030, car l'élan de prospérité commune pourrait apporter plus d'incertitudes à l'entrepreneuriat.

La montée de l'incertitude et les fortes baisses de marché de ces derniers mois ont également déclenché des appels de marge sur l'argent que les gestionnaires de patrimoine ont prêté à leurs clients pour acheter des actions et d'autres actifs.

Cela a réduit les prêts des banques privées, qui sont essentiels pour augmenter leurs actifs et fidéliser les clients.

La détérioration des perspectives économiques due aux épidémies prolongées de COVID-19 dans les grandes villes chinoises et la hausse imminente des taux d'intérêt au niveau mondial ont également incité certains gestionnaires de patrimoine et leurs clients à se désendetter, car ils perdent leur appétit pour le trading.

"Les banques nous disent que les clients ont tendance à être très prudents avec les transactions et moins susceptibles de s'engager dans quelque chose de plus structuré, et qu'ils se gardent vraiment assez légers", a déclaré Jasper Yip, associé du cabinet de conseil Oliver Wyman basé à Hong Kong.

Deux gestionnaires de patrimoine auprès de grandes banques privées européennes ont déclaré que les avoirs en espèces de leurs clients, en pourcentage de leur portefeuille total, étaient passés à 20-25% en Asie, contre 5-10% à la même époque l'année dernière.

Leurs banques pourraient être obligées de chercher un moyen de réduire les coûts si la baisse des revenus se poursuit au cours des prochains trimestres, ont-ils ajouté.

(1 $ = 6,5883 yuan renminbi chinois)