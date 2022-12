Les paris improbables sur la rupture de l'ancrage du dollar de Hong Kong s'additionnent

Le gestionnaire de fonds milliardaire Bill Ackman a rendu public la semaine dernière son pari selon lequel les jours de l'arrimage du dollar de Hong Kong au dollar américain, qui dure depuis 39 ans, sont comptés.

Les ondulations sur le marché des produits dérivés laissent penser qu'il n'est pas le seul, car le trading "macro" - ou les paris sur les grands changements mondiaux - revient à la mode et la perspective de récolter une énorme récompense pour un risque relativement faible ravive un commerce toujours infructueux.

La plupart des analystes fondamentaux affirment que de tels paris sont insensés, soulignant les réserves encore massives de la ville et le soutien de la Chine.

Mais ils peuvent être relativement bon marché et même rentables, que la parité reste intacte, et ils constituent une assurance contre des chaînes d'événements improbables mais pas impossibles, comme une explosion soudaine en Chine, une dévaluation ou un refroidissement géopolitique.

"Pour moi, l'ancrage du dollar de Hong Kong est comme un pari retardé, ou à retardement, contre la Chine", a déclaré Diego Parrilla, qui dirige Quadriga Igneo, un fonds de 240 millions de dollars conçu pour profiter des turbulences du marché.

"Vous profitez de l'extrême complaisance du marché", a-t-il dit. "La baisse est limitée à la prime dépensée... Je risque très peu et je peux gagner beaucoup."

Le fondateur de Saba Capital, Boaz Weinstein, est également positionné pour une rupture de la parité, et a déclaré sur Twitter que le gain pourrait être "supérieur à 200 pour 1".

Le coût et la taille de ces positions ne sont pas clairs, mais Ackman et Parrilla ont déclaré que leurs paris sont placés en utilisant des options.

Les options sont des contrats qui, moyennant des frais initiaux, permettent aux investisseurs de parier sur le mouvement des prix des actifs sans risque de pertes au-delà des frais initiaux, et il y a des signes que ces paris reprennent.

Une mesure de l'écart, ou skew, entre les options de vente et d'achat sur le marché des options a atteint son niveau le plus élevé depuis environ trois ans en faveur des options d'achat en dollars américains, ce qui suggère que les paris contre le dollar de Hong Kong deviennent un peu plus nombreux.

Le dollar de Hong Kong est fixé dans une fourchette étroite entre 7,75 et 7,85 par billet vert depuis près de quatre décennies. Sa stabilité et sa fongibilité ont été les principaux fondements du succès de Hong Kong en tant que centre financier et plaque tournante de l'argent entrant et sortant de Chine.

STATUS QUO

La Chine commente rarement la parité, mais en 2014, son cabinet a déclaré que le gouvernement "soutiendrait fermement" Hong Kong dans le maintien de la parité et de la stabilité de la ville.

L'autorité monétaire de Hong Kong (HKMA) maintient l'ancrage en faisant évoluer les taux d'intérêt au même rythme que les États-Unis, et par des interventions monétaires, qui drainent des liquidités du système et sont conçues pour faire grimper les taux locaux jusqu'à ce que les entrées stabilisent la monnaie.

Les opérations qui parient contre l'ancrage, peut-être encouragées par les exemples spectaculaires de rupture d'ancrage dans le passé dans des endroits comme la Suisse ou l'Argentine, semblent refaire surface chaque fois que les taux d'intérêt américains augmentent, et le raisonnement des investisseurs varie.

Une issue possible, plutôt qu'une rupture nette, est un réamarrage du dollar à la monnaie chinoise, le yuan.

Pourtant, les responsables chinois et hongkongais n'ont jamais laissé entendre qu'un changement était envisagé, et les analystes ne pensent pas que le malaise l'emporte sur l'utilité de l'arrimage.

"Tant que les contrôles des capitaux demeurent en Chine... Hong Kong offre toujours une bonne fenêtre pour les entrées et sorties d'argent", a déclaré Redmond Wong, stratège pour la Grande Chine chez Saxo Markets. "Je ne vois pas pourquoi il y a un élément déclencheur immédiat ... pour changer le statu quo".

OPTIONS OUVERTES

Même les mauvais paris sur la rupture de la parité peuvent être rentables, et protégés par la parité elle-même.

Si, plutôt que des options, les traders parient contre l'ancrage en utilisant des contrats à terme - un autre contrat dans lequel les parties conviennent d'échanger des devises à l'avenir - la position peut rapporter de l'argent si le dollar de Hong Kong n'augmente pas. Les pertes seraient également plafonnées par l'extrémité forte de la bande de devises.

À court terme, le marché va à l'encontre de ce style de commerce, car les taux d'intérêt locaux et le dollar de Hong Kong augmentent.

Mais certains investisseurs voient encore de la valeur dans les contrats à plus longue échéance. Un contrat à terme d'un an peut rester rentable si les prix au comptant sont inférieurs à environ 7,78 par dollar, où la devise s'est échangée vendredi, dans un an.

"Le marché des contrats à terme lointains est toujours basé sur des taux américains plus élevés que les taux de Hong Kong", a déclaré Mukesh Dave, fondateur et directeur de l'information chez Aravali Asset Management à Singapour, ce qui, en théorie, devrait contenir les gains du dollar de Hong Kong.

Le coût d'une option d'achat notionnelle d'un million de dollars américains sur un an avec un prix d'exercice de 7,95 HK$, à titre de comparaison, est d'environ 55 points de base ou 5 500 $, selon Dave.

Bien que plus coûteux au départ, et sans la perspective d'un profit si la parité est maintenue, les parieurs semblent préférer la voie des options et affirment qu'elle propose un meilleur rapport risque/récompense.

John Floyd, qui gère son propre fonds spéculatif depuis le New Jersey et a recommandé des options pour vendre à découvert le yuan et le dollar de Hong Kong en février, a déclaré qu'une position à terme est dangereusement exposée si la Chine met fin à l'arrimage avec une conversion en yuan à un prix plus fort que la bande monétaire.

"La seule façon d'exprimer ce commerce qui à la fois contrôle le risque de baisse et permet le profit à la hausse ... est par le biais d'une exposition aux options carrément longues."