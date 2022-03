Les paris nets longs des spéculateurs sur le dollar américain sont en hausse -CFTC, Reuters

La valeur de la position longue nette en dollars était de 5,44 milliards de dollars pour la semaine terminée le 8 mars. La semaine dernière, la position nette longue des spéculateurs s'est établie à 5,12 milliards de dollars, soit le niveau le plus bas depuis la mi-août 2021.

Le positionnement du dollar américain a été dérivé des contrats nets des spéculateurs du marché monétaire international sur le yen japonais, l'euro, la livre sterling, le franc suisse et les dollars canadien et australien.

Dans une mesure plus large du positionnement du dollar qui comprend les contrats nets sur le dollar néo-zélandais, le peso mexicain, le real brésilien et le rouble russe, le billet vert a affiché une position longue nette de 3,88 milliards de dollars, contre 3,84 milliards de dollars une semaine plus tôt.

Les retombées de l'affaire Russie-Ukraine ont dopé le dollar, bouleversant les attentes des investisseurs qui tablaient sur un affaiblissement du billet vert, l'incertitude géopolitique et les inquiétudes concernant la croissance européenne augmentant l'attrait de la devise américaine.

Le dollar, qui a augmenté de 6,3 % par rapport à un panier de devises en 2021, a encore progressé de 3,6 % sur l'année.

Les spéculateurs ont également réduit leur position longue nette sur l'euro à 58 844 contrats, contre 64 939 contrats, la semaine dernière.

Dans le sillage de l'attaque de la Russie et des sanctions financières qui en découlent pour le pays, les positions longues nettes sur le rouble russe ont été réduites à 9 674 contrats, le plus bas niveau depuis fin janvier.

Yen japonais (Contrats de 12 500 000 yens)

6,037 milliards de dollars

08

Mars 2022 semaine Semaine précédente

15,548 14,665

Position longue

71,404 83,397

Short

-55,856 -68,732

Net

EURO (Contrats de 125.000 euros)

8,017 milliards de dollars

08

Mars 2022 semaine Semaine précédente

242,683 228,385

Longs

183,839 163,446

Short

58,844 64,939

Net

LIVRES STERLING (Contrats de 62.500 livres sterling)

1,026 milliard de dollars

08

Mars 2022 semaine Semaine précédente

50,982 47,679

Long

63,508 48,016

Short

-12,526 -337

Net

SWISS FRANC (Contrats de 125 000 francs suisses)

1,307 milliard de dollars

08

Mars 2022 semaine Semaine précédente

4,856 1,651

Long

14,566 16,899

Short

-9,710 -15,248

Net

DOLLAR CANADIEN (Contrats de 100 000 dollars canadiens)

0,594 milliard de dollars

08

Mars 2022 semaine Semaine précédente

48,492 50,881

Long

40,846 36,741

Short

7,646 14,140

Net

DOLLAR AUSTRALIEN (Contrats de 100 000 dollars australiens)

5,682 milliards de dollars

08

Mars 2022 semaine Semaine précédente

19,521 12,720

Long

97,716 91,056

Short

-78,195 -78,336

Net

PESO MEXICAIN (Contrats de 500 000 pesos)

1,241 milliard de dollars

08

Mars 2022 semaine Semaine précédente

76,020 74,971

Long

23,003 32,593

Short

53,017 42,378

Net

DOLLAR DE LA NOUVELLE-ZÉLANDE (Contrats de 100 000 dollars néo-zélandais)

0,842 milliard de dollars

08

Mar 2022 semaine Semaine précédente

15,775 10,485

Long

28,154 24,657

Short

-12,379 -14,172

Net