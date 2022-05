Les paris nets longs sur le dollar américain diminuent, les contrats à terme sur le bitcoin augmentent - données CFTC, Reuters.

La valeur de la position longue nette en dollars a baissé à 19,75 milliards de dollars au cours de la semaine se terminant le 17 mai, contre 19,82 milliards de dollars la semaine précédente.

Le dollar a été globalement soutenu ces derniers mois par des offres de valeurs refuges dans un contexte d'inflation galopante, d'une Réserve fédérale faucon et du conflit Russie-Ukraine.

Cette reprise s'est toutefois essoufflée cette semaine en raison de la volatilité accrue des marchés financiers mondiaux après les niveaux élevés atteints par le dollar au cours des derniers mois.

Les contrats à terme sur le bitcoin, en revanche, ont affiché leur plus grande position longue nette depuis le lancement du contrat en 2018.

Pour la semaine du 17 mai, les positions longues nettes sur le bitcoin ont atteint 806 contrats, contre des positions longues nettes de 703 contrats la semaine précédente, selon les données de la CFTC.

Le bitcoin BTC=BTSP, la plus grande cryptomonnaie en valeur de marché, a chuté dernièrement de 3,6 % à 29 203 $, non loin d'un plus bas de décembre 2020 de 25 400 $ qu'il a atteint il y a quelques semaines.

Yen japonais (Contrats de 12 500 000 yens)

9,884 milliards de dollars

17 mai 2022 Semaine précédente

semaine

Long 12,113 11,196

Short 114,422 121,650

Net -102,309 -110,454

EURO (Contrats de 125.000 euros)

2,681 milliards de dollars

17 mai 2022 Semaine précédente

semaine

Long 230,770 228,230

Short 210,431 211,701

Net 20,339 16,529

LIVRES STERLING (Contrats de 62 500 livres sterling)

6,186 milliards de dollars

17 mai 2022 Semaine précédente

semaine

Longs 26,613 29,469

Short 105,854 109,067

Net -79,241 -79,598

FRANC SUISSE (Contrats de 125 000 francs suisses)

2,088 milliards de dollars

17 mai 2022 Semaine précédente

semaine

Long 5.240 4.727

Short 21,832 20,490

Net -16 592 -15 763

DOLLAR CANADIEN (Contrats de 100 000 dollars canadiens)

1,132 milliard de dollars

17 mai 2022 Semaine précédente

semaine

Long 36 069 38 679

Short 50,565 44,086

Net -14,496 -5,407

DOLLAR AUSTRALIEN (Contrats de 100 000 dollars australiens)

3,138 milliards de dollars

17 mai 2022 Semaine précédente

semaine

Long 41,473 36,869

Short 86,115 78,583

Net -44,642 -41,714

PESO MEXICAIN (Contrats de 500 000 pesos)

0,708 milliard de dollars

17 mai 2022 Semaine précédente

semaine

Long 77,819 63,921

Short 49,604 47,196

Net 28 215 16 725

DOLLAR DE LA NOUVELLE-ZÉLANDE (Contrats de 100 000 dollars néo-zélandais)

1,13 milliard de dollars

17 mai 2022 Semaine précédente

semaine

Long 14,998 15,203

Short 32,765 28,199

Net -17 767 -12 996