Les paris sur la hausse font grimper l'euro et soutiennent le dollar américain.

L'inflation allemande est à son plus haut niveau depuis près de 50 ans et un nombre croissant de responsables de la Banque centrale européenne appellent à des hausses de taux importantes. Les marchés estiment qu'il y a plus de chances qu'une hausse des taux de 75 points de base la semaine prochaine.

L'euro a progressé de 0,16 % à 1,0003 $ dans les premiers échanges asiatiques, ce qui, s'il est maintenu, constituerait une troisième session de gains d'affilée. Les données sur l'inflation de la zone euro sont attendues à 0900 GMT.

L'indice du dollar américain, qui mesure le billet vert contre un panier de devises, a oscillé à 108,71, juste en dessous d'un pic de deux décennies de 109,48 atteint lundi, le dollar ayant gagné sur la livre sterling, l'Aussie et le kiwi pendant la nuit.

Le yen, en baisse, s'est stabilisé à 138,56 par dollar.

Les enquêtes sur l'activité chinoise prévues à 0130 GMT seront suivies de près lors de la session asiatique et pourraient peser sur le yuan et les devises liées aux matières premières de la région - comme le dollar australien - si les données sont décevantes.

Un autre mois de contraction de l'industrie manufacturière est attendu pour août, avec une lecture de 49,2 prévue, légèrement plus élevée que la lecture de 49,0 en juillet.

"Je pense que les données récentes, en particulier les bénéfices industriels publiés ce week-end, laissent entrevoir le risque d'une surprise à la baisse plus sévère", a déclaré Rodrigo Catril, stratège en devises à la National Australia Bank de Sydney.

Les dollars australien et néo-zélandais ont subi des pertes, mais les deux se sont stabilisés dans les premiers échanges pour placer l'Aussie à 0,6861 $ et le kiwi à 0,6139 $. [AUD/]

Le yuan était sous pression à 6,9211 par dollar dans le commerce offshore.

Les données publiées cette nuit montrent que les offres d'emploi aux États-Unis ont augmenté de 199 000 pour atteindre 11,239 millions en juillet, ce qui indique une forte demande persistante de main-d'œuvre et laisse présager des résultats solides pour les données plus générales sur l'emploi prévues vendredi.

Le chef de la Fed de New York, John Williams, a déclaré au Wall Bourse Journal qu'il faudra "un certain temps" avant que les taux d'intérêt ne soient réduits, tandis que le président de la Fed d'Atlanta, Raphael Bostic, a déclaré : "Je ne pense pas que nous ayons fini de resserrer les taux".

Les traders évaluent à environ 69 % la probabilité d'une hausse de 75 pb du taux des fonds fédéraux le mois prochain.

La livre sterling a gagné 0,1% à 1,1666 $ dans les premiers échanges, après avoir atteint un nouveau plus bas de 2 ans et demi à 1,1622 $ pendant la nuit.