Les paris sur la réduction des taux américains en 2023 apparaissent avant même le début de la randonnée : McGeever

En termes techniques, la courbe des eurodollars juin 2023-décembre 2023 s'est inversée. En clair, les traders commencent à prendre en compte les baisses de taux d'intérêt de la Réserve fédérale dans la seconde moitié de l'année prochaine, avant même que le cycle de resserrement n'ait commencé.

Cette inversion avait déjà été observée plus loin sur la courbe, en 2024. Mais c'était avant que la guerre en Europe, les flambées vertigineuses des prix du pétrole, du gaz et des matières premières, et l'effondrement des marchés mondiaux ne changent radicalement la donne.

Bien sûr, la courbe des eurodollars n'est pas un pur instantané de la trajectoire attendue de la politique de la Fed. Elle peut être déformée par le risque de crédit perçu et une forte demande de couverture de la part d'un large éventail d'acteurs, y compris les souverains d'outre-mer.

Mais comme le souligne Joseph Wang, ancien trader au pupitre de négociation de la Fed, elle est inhabituelle et mérite qu'on s'y attarde.

"C'est rare, mais nous avons des événements rares en cours. Il y a une énorme quantité d'incertitude", a déclaré Wang. "Le cœur du système financier, les banques, s'en sortira. Mais on s'inquiète définitivement de la contagion et il pourrait y avoir des réverbérations que les gens ne connaissent pas."

FCI, PLUS HAUT DEPUIS 6 ANS

L'économie américaine pourrait-elle tomber en récession l'année prochaine, voire cette année ? Les économistes abaissent leurs prévisions de croissance pour 2022 plus près de 3 %, contre 4 % au début de l'année, avec des risques toujours à la baisse en grande partie à cause du pétrole. Le prix moyen de l'essence à la pompe aux États-Unis n'a jamais été aussi élevé.

Une croissance annuelle de 3 % serait loin d'être une contraction. Mais les développements géopolitiques et financiers mondiaux se déroulent si rapidement qu'il y a très peu de visibilité pour les semaines à venir, sans parler du reste de l'année et au-delà.

Les conditions financières mondiales sont maintenant les plus serrées depuis six ans, selon l'indice des conditions financières mondiales de Goldman Sachs. Des taux longs plus élevés, des spreads de crédit plus larges, des actions plus faibles ont tous contribué au resserrement rapide cette année.

L'exposition directe de l'économie américaine à la Russie, à l'Ukraine et à l'Europe de l'Est est faible. La zone euro, par exemple, sera touchée beaucoup plus durement par le conflit qui fait rage et les prix de l'énergie.

Mais la confiance des consommateurs américains a plongé à son plus bas niveau depuis 10 ans, et le rendement du Trésor à 10 ans n'est qu'à 20 points de base de passer sous le rendement à deux ans. Chaque récession américaine des 40 dernières années a été précédée d'une forte baisse de la confiance des consommateurs et d'une inversion de la courbe des taux.

MARCHÉ BAISSIER

Alors que l'inflation élevée et croissante était sur le radar de tout le monde au début de l'année, personne n'avait la récession dans son livre de jeu 2022.

"Les marchés devraient se concentrer sur les perspectives de croissance et le rythme de sa décélération plutôt que sur le risque d'inflation, qui est déjà pris en compte sur les marchés des obligations et des matières premières", a écrit Guilhem Savry d'Unigestion mardi.

Les perspectives de croissance optimistes au début de l'année étaient l'un des piliers sur lesquels reposait le consensus tout aussi haussier et large du marché des actions 2022.

Un coup d'œil rapide sur les perspectives 2022 des banques de Wall Bourse montre que le mot "R" n'a pratiquement pas été mentionné. Oui, la croissance des bénéfices pourrait ralentir et les valorisations semblaient un peu trop élevées, mais tant que l'économie éviterait la récession, la Bourse grimperait encore d'environ 10 %.

Une étude de la Bank of America met en évidence l'ampleur de l'optimisme économique des investisseurs et de la hausse des marchés en janvier : l'écart entre le sentiment haussier pour les actions et le sentiment baissier pour les obligations était historiquement large, seuls 7 % des investisseurs s'attendaient à une récession cette année, et moins d'un tiers s'attendait à un marché baissier cette année.

Plus étonnant encore, BofA a découvert qu'un montant record de 949 milliards de dollars a été injecté dans les fonds d'actions mondiaux l'année dernière, soit plus que les 20 dernières années réunies.

Même en supposant qu'une partie de ce flux s'évapore naturellement avec la baisse de Wall Bourse - le Nasdaq est devenu un marché baissier cette semaine - et que la majeure partie reste investie, il existe toujours un potentiel pour d'énormes changements de valeur relative ou une réallocation vers des actifs plus sûrs.

"Nous sommes fermement dans l'emprise d'un marché baissier incomplet à la fois dans le temps et dans les prix", ont écrit lundi les stratèges en actions de Morgan Stanley, ajoutant : "À ce titre, nous recommandons de rester orientés vers la défensive en prenant moins de risques que d'habitude."

(Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, chroniqueur pour Reuters).