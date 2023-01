Les paris sur la reprise des actions chinoises sont confrontés à la réalité

L'indice chinois CSI300 et l'indice composite de Shanghai ont tous deux gagné plus de 2 % au cours d'une semaine de négociation écourtée, les marchés ayant salué la fin abrupte des fermetures et de la quarantaine de voyages décidée par Pékin.

Plus de 30 fonds communs de placement ont été lancés cette semaine, la plupart axés sur les actions, proposant des véhicules pour les paris sur la reprise. Le mois dernier, les fonds négociés en bourse spécifiques à un secteur ont attiré plus de 2,5 milliards de yuans (364 millions de dollars) d'entrées nettes, selon Sinolink Securities, les investisseurs recherchant une exposition aux technologies, aux nouvelles énergies et à la défense.

Le Hang Seng de Hong Kong a bondi jusqu'à 8 % pour atteindre des sommets de six mois cette semaine.

Mais avec les actions du tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration qui ont gagné plus de 20 % depuis novembre, et les actions des promoteurs de la Chine continentale qui ont presque doublé depuis la fin octobre, certains disent que le marché se sent maintenant trop encombré.

"Les actions du secteur du voyage et des loisirs ont déjà intégré les prix d'une reprise assez optimiste et sont devenues des transactions plutôt encombrées. Nous devons être prudents ici", a déclaré Qi Wang, PDG de MegaTrust Investment (HK), qui prévient que la route à venir pourrait être cahoteuse.

"Ces jours-ci, les acheteurs de maisons ... manquent de confiance et ne sont pas assez optimistes quant aux prix pour appuyer sur la gâchette. Nous nous méfions de la faiblesse persistante de l'immobilier et de son impact négatif sur l'économie chinoise."

M. Wang a déclaré que l'industrie manufacturière de pointe est son principal objectif cette année, et il est également positif quant aux actions des soins de santé et de l'Internet où les risques réglementaires semblent s'éloigner.

Un autre gestionnaire de fonds, Li Xiaohua, de Harfor Fund Management Co, a déclaré qu'il avait augmenté l'exposition aux actions du tourisme au cours des derniers mois, en pariant sur un "renversement des mauvaises fortunes", mais il pense que le jeu entre maintenant dans une nouvelle phase.

"Nous nous attendons à une divergence de performance dans le secteur ... et nous prêterons davantage attention aux fondamentaux des entreprises à l'avenir."

PEAK

La flambée des infections et même les rapports anecdotiques de tensions sur les systèmes de santé et les crématoriums n'entament pas encore l'optimisme quant à une éventuelle reprise.

"Pour nous, investisseurs, plus tôt nous voyons le pic d'infection, mieux c'est", a déclaré Liu Guojiang, gestionnaire de fonds chez Tianhong Asset Management, qui s'attend à ce que de nombreux endroits en Chine connaissent un pic d'infection avant le festival du Nouvel An chinois, fin janvier.

Yang Delong, économiste en chef chez First Seafront Fund Management, s'attend à ce que la croissance économique de la Chine dépasse les 5 % cette année, les restrictions du COVID étant supprimées. Cela se compare aux attentes du consensus qui prévoit une croissance d'environ 3 % en 2022.

Mais si les prix se raffermissent en même temps que les espoirs, cela signifie aussi moins d'opportunités dans des endroits évidents, dans un contexte de perspectives mondiales fragiles.

Cao Ludi, gestionnaire de fonds chez Fullgoal Fund Management, prédit une reprise économique en forme de "N", car le regain d'activité attendu au printemps succombera probablement à un dur retour à la réalité au deuxième trimestre.

Elle conseille de ne pas courir après les valeurs immobilières et touristiques de haut vol, car leurs "fondamentaux restent un point d'interrogation."

Les risques abondent dans le secteur de l'immobilier, qui représente un quart de l'économie et a été durement touché l'année dernière, les promoteurs à court de liquidités n'ayant pas pu terminer la construction d'appartements.

Les économistes s'attendent à ce que les baisses de prix puissent s'atténuer cette année, les autorités s'engageant à les soutenir, mais les baisses restent prévues.

Pourtant, la marée du changement soulève tous les bateaux et, alors que les marchés mondiaux vacillent, elle attire à nouveau les investisseurs étrangers qui avaient pour la plupart réduit leur exposition en 2022, en particulier dans les secteurs exposés au consommateur chinois.

"Les investisseurs devraient parier sur la réouverture du commerce avec les proxies de consommation liquides évidents que sont les actions Internet", a déclaré Christopher Wood, responsable mondial de la stratégie des actions chez Jefferies.

"Le virus va probablement traverser la population plus rapidement que quiconque peut l'imaginer. Cela devrait signifier une reprise économique d'ici le deuxième trimestre, si ce n'est plus tôt."

(1 $ = 6,8715 yuans chinois)