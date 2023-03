La roupie indienne devrait baisser face au dollar américain mercredi après que le président de la Réserve fédérale Jerome Powell a ouvert la porte à une hausse de 50 points de base (pb) lors de la réunion de ce mois.

Les contrats à terme non livrables indiquent que la roupie ouvrira aux alentours de 82,05-82,10 pour le dollar américain, contre 81,91 lors de la session précédente.

La Fed devra probablement relever les taux d'intérêt plus que prévu en réponse aux données récentes et est prête à procéder par étapes plus importantes si la "totalité" des informations reçues suggère que des mesures plus strictes sont nécessaires pour contrôler l'inflation, a déclaré M. Powell aux parlementaires américains mardi.

Il s'agissait des premiers commentaires de M. Powell à la suite des données plus élevées que prévu sur l'inflation aux États-Unis en janvier.

Il a semblé reconnaître que le "processus de désinflation" dont il a parlé à plusieurs reprises lors de la conférence de presse du 1er février ne se déroulait pas sans heurts.

"Le témoignage semestriel de M. Powell a certainement pris un ton plus hawkish par rapport à ses derniers commentaires importants en février", a déclaré la banque ING dans une note. Son témoignage montre que l'opinion a de nouveau changé et que "la prudence est de nouveau à la mode".

Les commentaires de Powell ont fait grimper la probabilité d'une hausse d'un demi-point de pourcentage lors de la prochaine réunion de mars à 72 %. Cette probabilité était proche de 30 % avant son discours et d'environ 10 % il y a un mois, selon l'outil FedWatch du CME.

Les attentes de taux maximum de la Fed ont augmenté à 5,64 %.

M. Powell ayant déclaré que la prochaine étape de la Fed dépendrait des données, le rapport sur l'emploi américain prévu ce vendredi et le rapport sur l'inflation prévu mardi prochain feront l'objet d'un examen plus approfondi, ont déclaré les analystes.

Les actions américaines ont baissé dans la nuit, le dollar s'est redressé par rapport à ses principaux pairs et les rendements des bons du Trésor à échéance rapprochée ont bondi. Le rendement américain à deux ans a dépassé les 5 %.

Les devises et les actions asiatiques étaient en baisse.

La roupie a une journée "difficile" devant elle, mais la dynamique à court terme suggère qu'elle recevra un soutien en dessous de 82, au moins dans la première moitié de la session, a déclaré un trader d'une banque basée à Mumbai.

INDICATEURS CLÉS :

** Taux à terme non livrable de la roupie à un mois à 82,25 ; prime à terme onshore à un mois à 16,50 paise.

** Les contrats à terme USD/INR NSE de mars se sont établis lundi à 82,0250

** Prime à terme USD/INR mars à 8,5 paise

** Le Dollar Index atteint 105,74, son plus haut niveau depuis décembre.

L'indice du dollar monte à 105,74, son plus haut niveau depuis décembre ** Les contrats à terme sur le pétrole brut Brent à 83,4 dollars le baril

** Le rendement des obligations américaines à dix ans s'élève à 4 %.

** Les contrats à terme SGX Nifty du mois le plus proche sont en baisse de 0,7 % à 17 725.

** Selon les données de la NSDL, les investisseurs étrangers ont acheté pour 28,8 millions de dollars d'actions indiennes le 3 mars.

** Les données de la NSDL montrent que les investisseurs étrangers ont vendu pour 122,4 millions de dollars d'obligations indiennes le 3 mars.