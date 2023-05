Un groupe bipartisan de deux douzaines de représentants américains demande à la Securities and Exchange Commission (SEC) d'interrompre l'introduction en bourse du géant de la mode rapide Shein, fondé en Chine, tant qu'elle n'aura pas vérifié qu'elle n'a pas recours au travail forcé, selon une lettre dont Reuters a eu connaissance.

Les parlementaires américains souhaitent que la SEC demande à Shein de procéder à un audit indépendant et de vérifier "que la société n'a pas recours au travail forcé des Ouïghours comme condition pour être enregistrée en vue d'émettre des titres aux États-Unis", indique la lettre.

Selon certaines sources, Shein envisage une introduction en bourse aux États-Unis dans le courant de l'année.

La croissance rapide de l'entreprise de mode bon marché fait l'objet d'un examen politique dans plusieurs pays où les dirigeants estiment que le détaillant menace les entreprises locales.

Un rapport de Bloomberg datant de 2022 a révélé que ses vêtements contenaient du coton lié à la région chinoise du Xinjiang. Des groupes de défense des droits et des gouvernements ont accusé la Chine de travail forcé et d'internement de Ouïghours, une minorité ethnique principalement musulmane, dans le Xinjiang. Pékin nie toute violation des droits de l'homme.

Selon certains politiciens et analystes, la clé du succès de Shein réside dans une exemption commerciale peu connue, connue sous le nom de règle de minimis. Selon eux, cette exception permet aux sites Internet vendant des produits chinois bon marché d'échapper à des millions de dollars d'impôts et de taxes, ainsi qu'aux réglementations interdisant le travail forcé dans la chaîne d'approvisionnement des produits de consommation.

L'initiative a été menée par la représentante démocrate Jennifer Wexton et a également été signée par le républicain John Rose et le démocrate Earl Blumenauer, qui avaient déjà présenté en 2022 un projet de loi visant à mettre un terme au traitement de minimis pour les importations en provenance de Chine et d'autres économies non marchandes.

"Nous croyons fermement que la capacité d'émettre et de décrocher des titres sur nos bourses nationales est un privilège, et que les entreprises étrangères qui souhaitent le faire doivent respecter un engagement démontré envers les droits de l'homme à travers le monde", indique la lettre.

M. Shein n'a pas pu être joint dans l'immédiat pour un commentaire.

Shein, dont le siège social se trouve désormais à Singapour, continue de s'approvisionner en Chine pour une grande partie de ses vêtements. L'entreprise devait lever 2 milliards de dollars de fonds en mars et prévoit de s'introduire en bourse au cours du second semestre de cette année.