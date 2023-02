Les parlementaires américains exhortent le conseil d'administration à reporter la décision sur la fusion des chemins de fer

Les sénateurs américains Dick Durbin et Tammy Duckworth et les représentants Raja Krishnamoorthi et Delia Ramirez ont déclaré que l'examen environnemental de l'office était insuffisant parce qu'il était basé sur les prévisions de croissance du trafic ferroviaire de marchandises fournies par le Canadien Pacifique. Le Canadien et Kansas City Southern ont accepté de fusionner en 2021 dans le cadre d'une transaction de 31 milliards de dollars.

Le Canadien Pacifique a refusé de commenter. Le conseil n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaires.

La fusion fusionnerait en un seul système ferroviaire qui serait connu sous le nom de Canadien Pacifique Kansas City comprenant 20 350 milles de voies, dont environ 8 600 milles aux États-Unis, et s'étendrait à partir du Canada, a déclaré le conseil.

Les parlementaires démocrates ont déclaré que le conseil d'administration n'a pas tenu compte de la modélisation du chemin de fer de banlieue de la région de Chicago, Metra, dont le CP exploite les voies. Les parlementaires ont déclaré que le Canadien Pacifique "prévoit que la fusion ferait passer le trafic de marchandises dans les communautés de la région de Chicago de trois trains de marchandises par jour à 11, mais Metra prévoit que la fusion pourrait entraîner une augmentation à 18 trains par jour".

La commission a publié son énoncé final des incidences environnementales le 27 janvier. Le conseil a déclaré qu'il examinerait les mérites de l'acquisition proposée en matière de transport, ainsi que le dossier environnemental, dans le cadre de sa décision finale.

Les parlementaires ont déclaré que "le fait d'aller de l'avant avec une décision sur la fusion sans une analyse plus poussée risque d'omettre de graves impacts négatifs sur ces communautés, y compris la congestion et les retards des trains de passagers, les retards aux passages à niveau qui ont un impact sur la circulation automobile et les services d'urgence, et les conditions dangereuses pour le public".