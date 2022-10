Les parlementaires américains ont lancé des appels à l'aide urgents pendant l'émeute du 6 janvier, selon une vidéo.

Lors de ce qui est probablement sa dernière audience sur l'attaque meurtrière, la commission spéciale de la Chambre des représentants a diffusé la vidéo inédite qui montrait la peur qui s'emparait du Capitole alors que les émeutiers prenaient d'assaut le bâtiment.

La vidéo montre Pelosi et Schumer, le principal républicain du Sénat, Mitch McConnell, et le sénateur républicain John Thune appelant le ministère de la Défense pour demander des renforts militaires afin d'aider à nettoyer le complexe du Capitole.

Pelosi et Schumer ont également appelé le procureur général par intérim Jeffrey Rosen.

Les émeutiers brisaient les fenêtres et saccageaient leurs bureaux "et tout le reste - ce n'est rien", a déclaré Pelosi lors de l'appel, selon les images.

"Les préoccupations que nous avons concernant la sécurité personnelle transcendent tout. Mais le fait est que, chaque jour, ils enfreignent la loi de nombreuses manières différentes. Et très franchement, la plupart du temps à l'instigation du président des États-Unis."

"Pourquoi ne demandez-vous pas au président de leur dire de quitter le Capitole, M. le procureur général, dans le cadre de votre responsabilité d'application de la loi ?" a déclaré Schumer lors de l'appel. "Une déclaration publique : ils devraient tous partir."

Les images ont également montré Pelosi et les principaux démocrates de la Chambre se faisant dire que les membres de la Chambre mettaient des masques à gaz. En entendant cela, Pelosi a regardé en silence le chef de la majorité de la Chambre, Jim Clyburn.

"Pouvez-vous le croire ?" a-t-elle demandé, en se tournant vers quelqu'un hors écran.

On la voit également s'adresser à Ralph Northam, alors gouverneur de Virginie, lui demandant quelle aide militaire son État était en mesure d'envoyer et s'il pouvait envoyer des policiers sans la permission du gouvernement fédéral. Dans la vidéo, elle a dit qu'elle prévoyait d'appeler Larry Hogan, gouverneur du Maryland, au sujet de l'envoi de la Garde nationale de son État. Le Maryland et la Virginie sont limitrophes de Washington, DC.

La salle d'audience est devenue silencieuse pendant la diffusion de la vidéo. Un grand nombre des personnes présentes - y compris des journalistes et des membres du personnel du Congrès - se trouvaient au Capitole lors de l'attentat du 6 janvier.