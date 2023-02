Les parlementaires demandent que la Banque d'Angleterre joue un rôle dans les pensions après la débâcle du LDI.

Le comité de l'industrie et des régulateurs de la Chambre des Lords a déclaré que les chiens de garde du secteur des investissements guidés par le passif (LDI) semblent avoir été "trop lents" à reconnaître les risques, et a fait des recommandations au ministre britannique des services financiers Andrew Griffith mardi.

Les fonds LDI ont été utilisés par les régimes de retraite pour s'assurer qu'ils pourront faire face aux paiements aux retraités à l'avenir.

Les turbulences sur le marché des obligations d'État britanniques en septembre, déclenchées par les plans radicaux de réduction des impôts de l'ancien Premier ministre Liz Truss, ont causé des problèmes à ces fonds dont la surveillance est complexe.

Les régimes de retraite qui désignent les fonds LDI sont gérés par The Pensions Regulator, tandis que les gestionnaires LDI sont réglementés par la Financial Conduct Authority. Les fonds sont cotés au Luxembourg et à Dublin, conformément aux règles de l'Union européenne.

Le gouvernement devrait envisager de donner à la Prudential Regulation Authority de la BoE un rôle dans la supervision des régimes de retraite, selon le comité. Le comité de politique financière de la BoE devrait avoir le pouvoir de diriger l'action des régulateurs dans le secteur des pensions s'ils sont trop lents, ajoute-t-elle.

Les règles comptables devraient être revues pour voir si elles peuvent prendre en compte une vision à plus long terme des investissements dans les pensions, a déclaré la commission parlementaire.

Les règles de l'UE ne permettent pas l'utilisation de produits dérivés dans les fonds LDI, mais la Grande-Bretagne, désormais hors du bloc, les a appliquées de manière "permissive".

"Le gouvernement devrait examiner si l'utilisation de l'effet de levier et des produits dérivés par les régimes de retraite devrait être plus étroitement contrôlée à l'avenir", a déclaré la commission.

Elle a soutenu les appels de la FCA pour que les consultants en investissement, qui conseillent les administrateurs de régimes de retraite sur l'utilisation des fonds LDI, soient réglementés de toute urgence.

La BoE doit définir le mois prochain un cadre visant à améliorer la résilience des fonds LDI.

Ed Wilson, un associé du cabinet de consultants Isio, a déclaré qu'il craignait que la réaction contre l'IDL n'aille trop loin alors qu'il s'agit toujours d'un outil précieux pour de nombreux régimes. "A bien des égards, l'IDL s'est déjà autorégulé", a déclaré Wilson.