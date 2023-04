Deux démocrates du Tennessee qui ont été expulsés la semaine dernière de la Chambre des représentants de l'État, dominée par les républicains, en raison de leur participation à une manifestation en faveur du contrôle des armes à feu, ont déclaré dimanche qu'ils espéraient récupérer bientôt leurs sièges.

Les représentants Justin Jones et Justin Pearson, qui s'étaient joints à des centaines de manifestants au capitole de l'État à Nashville pour réclamer des lois plus strictes sur les armes à feu quatre jours après une fusillade dans une école locale, ont déclaré à l'émission Meet the Press de la chaîne NBC qu'ils espéraient être reconduits dans leurs fonctions par leurs circonscriptions jusqu'à ce qu'ils puissent se présenter à nouveau lors d'élections spéciales.

Leur expulsion a suscité un tollé national de la part des démocrates. La vice-présidente Kamala Harris s'est rendue à Nashville vendredi dernier pour soutenir M. Jones, qui représente un district de Nashville, M. Pearson, qui représente un district de Memphis, et leur collègue, la représentante Gloria Johnson, qui s'est également jointe à la manifestation contre le contrôle des armes à feu, mais qui a échappé à l'expulsion la semaine dernière par le vote d'un seul membre.

En vertu de la loi du Tennessee, le conseil métropolitain du comté de Davidson à Nashville et le conseil des commissaires du comté de Shelby à Memphis peuvent nommer des représentants intérimaires pour les sièges vacants de leurs districts jusqu'à ce qu'une élection spéciale soit organisée.

Kevin Rhoten, membre du conseil municipal, a déclaré sur Twitter qu'il avait été bombardé de courriels depuis jeudi lui demandant de voter en faveur de la nomination de Justin Jones pour le siège du district 52, et qu'il avait l'intention de le faire. Au moins deux membres du conseil des commissaires du comté de Shelby ont déclaré aux médias locaux qu'ils avaient l'intention de reconduire M. Pearson au siège du district 86.

"Je serais honoré d'accepter la nomination de la commission du comté de Shelby et de me présenter à une élection spéciale", a déclaré M. Pearson à la chaîne NBC dimanche.

M. Jones a déclaré qu'il accepterait lui aussi un renouvellement de son mandat et qu'il se présenterait à nouveau lors d'une élection spéciale.

"Leur attaque contre la démocratie nous blesse tous", a déclaré M. Jones à propos de la Chambre des représentants contrôlée par les républicains.

Le conseil métropolitain de Nashville a prévu de se réunir lundi pour examiner la question de la vacance du district. Le maire adjoint de Nashville, Jim Shulman, a déclaré à Reuters que si le règlement du conseil était suspendu, un vote pourrait avoir lieu juste après cette réunion et M. Jones pourrait reprendre ses fonctions.

Le président du conseil des commissaires du comté de Shelby, Mickell Lowery, a déclaré qu'il annoncerait lundi la tenue d'une réunion spéciale pour discuter de la nomination d'un représentant intérimaire, a rapporté le Daily Memphian.

Le 30 mars, des centaines de manifestants ont envahi le palais de l'État du Tennessee pour demander aux parlementaires d'adopter des lois plus strictes sur les armes à feu, après que l'assaillante Audrey Hale a abattu trois élèves de 9 ans et trois membres du personnel à l'école Covenant de Nashville, le 27 mars. Des vidéos publiées sur Twitter montrent les deux parlementaires noirs, les représentants Jones et Pearson, criant dans un porte-voix sur le parquet de la Chambre des représentants : "Pas d'action, pas de paix !"

Les républicains les ont accusés, ainsi que M. Johnson, de s'être livrés à un "comportement désordonné" et ont déclaré, dans des résolutions demandant leur expulsion, qu'ils "ont sciemment et intentionnellement semé le désordre et le déshonneur à la Chambre des représentants par leurs actions individuelles et collectives". Les démocrates ont déclaré que leur participation à la manifestation était conforme à leur droit constitutionnel à la liberté d'expression.

Jeudi, la Chambre des représentants a voté l'expulsion de Jones et de Pearson en respectant les lignes de démarcation des partis.

La question raciale a été soulevée à plusieurs reprises au cours du débat qui a précédé le vote. M. Jones, qui est noir, a déclaré que le représentant républicain Gino Bulso, qui est blanc, l'avait dépeint comme un "nègre insolent". Un autre républicain, Sarbjeet Kumar, a déclaré que M. Jones voyait tout sous l'angle de la race. Lors du vote, des députés noirs et d'autres démocrates ont rejoint M. Jones à la tribune. La plupart des membres républicains sont blancs.

Pearson et Jones ont déclaré que leur expulsion était le dernier exemple en date d'un gouvernement d'État majoritairement blanc et républicain qui tente d'étouffer les voix des communautés de couleur.

Les deux anciens parlementaires se sont adressés à leurs communautés lors des cultes de Pâques dimanche. M. Pearson, qui a prononcé le sermon à l'église Church on the River à Memphis, a souligné son innocence et celle de M. Jones et a promis de continuer à s'élever contre la chambre dirigée par les républicains.

"La supermajorité républicaine de l'Assemblée générale du Tennessee a cherché à lyncher politiquement trois de ses membres parce que nous nous sommes élevés contre le statu quo du gouvernement après la mort tragique de six personnes", a déclaré M. Pearson à la congrégation.

Il a parlé avec exubérance, soulevant la foule et suscitant des cris d'approbation de la part de l'assemblée.

M. Jones a assisté au service de Pâques à l'église Watson Grove de Nashville et s'est brièvement adressé à l'assemblée, délivrant un message de résilience.

"Ce n'est pas fini", a déclaré M. Jones. "Nous sommes au milieu d'une résurrection qui rachètera l'âme de l'État et, espérons-le, de la nation.

Seuls deux autres représentants de l'État du Tennessee ont été expulsés par leurs collègues depuis l'époque de la guerre de Sécession : l'un en 1980 pour avoir sollicité un pot-de-vin en échange du blocage d'une loi et l'autre en 2016 après avoir été accusé d'inconduite sexuelle par de nombreuses femmes. Ces deux expulsions ont été prononcées à l'issue de votes bipartisans à une écrasante majorité.