Les parlementaires new-yorkais examinent vendredi une loi qui créerait le premier marché de carburants à faible teneur en carbone sur la côte est des États-Unis afin d'aider l'État à atteindre ses objectifs de décarbonisation.

Cette loi, inspirée de la norme californienne sur les carburants à faible teneur en carbone, vise à réduire de 20 % l'intensité carbonique du secteur des transports routiers dans l'État de New York d'ici à 2031.

Si elle est adoptée, il s'agira de la deuxième norme la plus importante en matière de carburants propres aux États-Unis, dépassée seulement par celle de la Californie.

Le Sénat de l'État de New York a adopté la norme sur les carburants propres jeudi, une première malgré l'adoption d'une législation similaire lors de sessions antérieures.

Les membres de l'assemblée de l'État devraient voter sur la législation vendredi, un jour après l'ajournement de la législature.

Cependant, Deborah Glick (D-Manhattan), membre clé de l'assemblée, a exprimé son opposition à la norme qui permet de continuer à autoriser la combustion de carburants, ont déclaré à Reuters des sources au fait des discussions.

Dans le cadre de programmes similaires, les producteurs de carburants plus propres génèrent des crédits qui peuvent être vendus aux pollueurs de l'État afin qu'ils respectent les exigences de l'État.

La norme californienne sur les carburants à faible teneur en carbone a entraîné un boom des investissements dans les carburants fabriqués à partir de matières premières non pétrolières.

La norme new-yorkaise s'appliquerait à tous les fournisseurs de carburants pour le transport, y compris l'électricité, et récompenserait les producteurs qui se décarbonisent.

Des lois similaires promulguant des normes sur les carburants propres ont échoué à New York et dans d'autres États au cours des années précédentes, mais ont été adoptées dans les États de Washington et de l'Oregon, sur la côte ouest.

Le Canada a également mis en place une norme sur les carburants propres qui devrait entrer en vigueur dans le courant de l'année.